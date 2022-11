Wszystkich Świętych w Polsce. Jak jest obchodzone. Odwiedzanie cmentarzy, kwesty

Wtorek, 1 listopada, Wszystkich Świętych. Tłumy na cmentarzach. W Szczecinie, na ulicy przy największej nekropolii w Polsce wyłączono ruch samochodowy. W Warszawie na Powązkach, w Krakowie na cmentarzu Rakowickim i na innych nekropoliach kwestują artyści. A wszędzie ludzie spotykają bliskich, których nie widzieli od lat.

Na najbardziej znanym w Krakowie Cmentarzu Rakowickim we Wszystkich Świętych od 8 rano trwa kwesta. Zbierane są fundusze na odnowę zabytkowych nagrobków. Wolontariuszy wspierają z puszkami znani artyści, politycy oraz bracia kurkowi.

- To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tych, co nas uczyli żyć i kochać, to jest energia, która daje siły do dalszego życia – powiedziała nam aktorka Anna Dymna, która na Cmentarzu Rakowickim kwestuje od ponad 40 lat.

Aktorka Anna Dymna na kweście na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie PAP/Art Service 2

Maja Komorowska: jedyne święto, które łączy

Znane osoby – jak co roku, już po raz 48. – kwestują na warszawskich Powązkach. Celem jest zebranie 200 tysięcy złotych na 13 nagrobków w północnej alei. Nasi reporterzy spotkali tam z puszkami miedzy innymi Olgierda Łukaszewicza, Irenę Santor, Maję Komorowską.

- Ja mam nadzieję, jak wędruję po tych Powązkach, że nasza zbiórka nie idzie na marne. To jest jakiś taki obowiązek, pamięć o tych, co byli przed nami. Tak jak my się zachowujemy, tak będą się zachowywać nasze dzieci – powiedziała Komorowska. - To jedyne święto, które łączy ludzi. Wszyscy mają swoich zmarłych, czy wierzą w pana Boga, czy nie wierzą – dodała aktorka.

Aktorka Maja Komorowska na kweście na Starych Powązkach w Warszawie Tomasz Gzell/PAP

- Ja tu jestem dla spotkań towarzyskich. Tu odpoczywają moi koledzy, z którymi pracowałam, moi przyjaciele, których znałam i podziwiam, też przyjaciele z którymi nie pracowałam. Ja tu mam kogo odwiedzać – mówiła Irena Santor.

Specjalna kwatera dla Ukraińców

Władze Krakowa na cmentarzu Rakowieckim wyznaczyły specjalną kwaterę pamięci, gdzie ukraińscy uchodźcy oraz mieszkańcy miasta mogą zapalić znicze i złożyć kwiaty w święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Kwatera została oznakowana ukraińską flagą. Na tabliczce widnieje napis: "W tym miejscu zapalić można znicz i złożyć kwiaty ku pamięci bliskich zmarłych rodzin ukraińskich, jak również oddać hołd wszystkim ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę". Wokół flagi pojawiło się sporo zniczy i kwiatów, także w kolorach narodowych Ukrainy. Zostawiają je zarówno Polacy, jak i uchodźcy ze wschodu.

Język ukraiński da się słyszeć także wśród spacerujących po cmentarnych alejkach. Jedna z kobiet opowiadała swoim dzieciom o polskich zwyczajach związanych ze obchodami Wszystkich Świętych. Według niej w Ukrainie podobne święto (hrobki) przypada tydzień po Wielkanocy - Ukraińcy obchodzą je bardzo rodzinnie, licznie gromadząc się na tamtejszych cmentarzach.

Szczecin - autem nie wjedziesz, policjanci są na koniach

Cmentarz Centralny w Szczecinie jest największą nekropolią w Polsce i jedną z największych w Europie. Jest tam około 3000 tysięcy nagrobków. Dla bezpieczeństwa, przebiegającą przed głównym wejściem ulicę Ku Słońcu wyłączono z ruch samochodów. Na grób bliskich można dojechać autobusem i tramwajem, który kursuje co trzy minuty.

Porządku pilnują policjanci, patrolujący alejki cmentarne na koniach - oraz urzędnicy.

Szczecin, największa nekropolia w Polsce TVN24

Jawor: rodzina spotyka się raz w roku, na cmentarzu

Mieszkańcy i przyjezdni tłumnie odwiedzają także cmentarze w małych miejscowościach, na przykład w 30-tysięcznym Jaworze na Dolnym Śląsku i w wioskach wokół Jawora. Pan Ryszard w rozmowie z PAP podkreślił, że 1 listopada to jedna z nielicznych okazji do spotkania w szerokim, rodzinnym gronie. - Na grób moich rodziców przyjeżdża rodzina z różnych części Polski oraz z Anglii. W takim gronie spotykamy się raz w roku – powiedział.

Pani Maria powiedziała - Przyszliśmy z rodziną na groby naszych bliskich, a przy tej okazji spotkaliśmy naszych znajomych sprzed lat, których dawno nie widzieliśmy.

Cmentarz na Monte Cassino we Włoszech

Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino we włoskim regionie Lacjum pochowanych jest ponad tysiąc żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, uczestników walk o wzgórze. We wtorek została tam odprawiona msza. Obecni byli ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Na mszę przybyli także przedstawiciele lokalnych włoskich władz i Polonii.

Polska delegacja złożyła także we wtorek kwiaty przy pomniku polskich żołnierzy w pobliskiej miejscowości San Vittore del Lazio.

W Dzień Zaduszny odprawione zostaną msze na polskich cmentarzach wojennych w Loreto, Casamassima i w Bolonii.

