Polska Tłumy na cmentarzach przed Wszystkimi Świętymi. Zmiany w ruchu i darmowa komunikacja Anna Winiarska |

Polacy masowo odwiedzają cmentarze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W większości miast komunikacja publiczna została uzupełniona o dodatkowe linie, a stałe autobusy i tramwaje w niektórych przypadkach zmieniły trasy, by mieszkańcom łatwiej było się dostać na cmentarze.

- My dziś rowerem, sprytnie. Ponieważ wiedzieliśmy, że będzie ograniczony ruch samochodowy i tak założyliśmy. Ponieważ mamy przyczepkę dla psa, to sobie spokojnie przyjechaliśmy - mówiła jedna ze spotkanych na cmentarzu w Szczecinie kobiet. Jak wyjaśniła, przyczepka posłużyła tym razem do transportu kwiatów i zniczy.

Cmentarz w Szczecinie Źródło zdjęcia: TVN24

W związku z okresem Wszystkich Świętych na cmentarzach w Krakowie otwarte zostały dodatkowe wejścia i pojawiły się przenośne toalety. Na udogodnienia mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością. Cmentarze są czynne dłużej niż zwykle, aby dać mieszkańcom i przyjezdnym więcej czasu na wizyty na grobach i uporządkowanie. Zarząd Cmentarzy Komunalnych tradycyjnie apeluje o ograniczenie dekorowania grobów, by uniknąć nadmiaru śmieci. ZCK doradza jednak, by dobrych zniczy nie wyrzucać, a - po wypaleniu się ich - stosować do nich nowe wkłady.

W Olsztynie, w pobliżu cmentarzy komunalnych, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Zmieniły się też trasy niektórych autobusów komunikacji miejskiej, zwiększyła się częstotliwość kursów i uruchomiono nowe linie. Własnym autem można dojechać pod cmentarz tylko od strony alei Wojska Polskiego. Od strony ulicy Jagiellońskiej dojazd jest możliwy tylko do Kieźlin - do głównej bramy cmentarza od tej strony można dotrzeć wyłącznie komunikacją miejską.

Cmentarz w Szczecinie Źródło zdjęcia: TVN24

Darmowa komunikacja i parkingi

W sobotę i niedzielę dojazd do największych cmentarzy we Wrocławiu - przy ul. Osobowickiej i ul. Grabiszyńskiej - będzie możliwy tylko komunikacją zastępczą lub taksówkami. Wyznaczono też specjalne parkingi w pobliżu nekropolii.

W Łodzi po raz drugi przez cały 1 listopada będzie można podróżować bez biletu wszystkimi autobusami i tramwajami MPK. Takie rozwiązanie ma zachęcić większą liczbę osób do wybierania w tym dniu transportu zbiorowego zamiast samochodu.

W niedzielę za darmo będzie można korzystać z linii miejskich i z tych docierających poza granice miasta.

We Wszystkich Świętych w Bydgoszczy wprowadzone zostaną zmiany w ruchu na ulicach w pobliżu cmentarzy, bez opłat będzie można korzystać z parkingów Park&Ride. Zwiększona zostanie częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej, a przejazdy będą bezpłatne.

Cmentarz w Szczecinie Źródło zdjęcia: TVN24