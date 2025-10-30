Logo strona główna
Polska

Jak znaleźć grób? Wyszukiwarki mogił i aplikacje

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Dzień Wszystkich Świętych przy Cmentarzu Bródnowskim
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Jak dotrzeć do grobu, gdy nie znamy dokładnie jego lokalizacji na cmentarzu lub w ogóle nie pamiętamy, gdzie się znajduje? Pomocne mogą okazać się internetowe wyszukiwarki, które pozwolą odnaleźć nagrobki nie tylko w dużych miastach, ale i mniejszych miejscowościach w Polsce.

Wszystkich Świętych to moment, w którym Polacy tłumnie pojawiają się na cmentarzach, by zapalić znicze i położyć kwiaty na grobach swoich bliskich. Jak odnaleźć miejsce pochówku dalszego krewnego lub dotrzeć do nieodwiedzanego od dawna grobu? Z pomocą przychodzą wyszukiwarki internetowe, które wskażą cmentarze, ich sektory, rzędy i ułatwią sprawne dotarcie na miejsce. Z roku na roku przybywa cmentarzy uwzględnionych w internetowych bazach danych. Warto skorzystać również z mobilnych aplikacji, które ułatwią poszukiwania.

Wszystkich Świętych. Jak odnaleźć grób na cmentarzu?
Wszystkich Świętych. Jak odnaleźć grób na cmentarzu?
Źródło: eeelectra/Shutterstock

Jak znaleźć grób? Ogólnopolskie wyszukiwarki grobów, mapy cmentarzy

Ogólnopolska wyszukiwarka, która jest połączona z bazą konkretnych cmentarzy w całym kraju to Grobonet. Poza danymi na temat lokalizacji nagrobków możemy w niej znaleźć również zdjęcia grobów oraz mapy cmentarzy. Jak czytamy na stronie, baza osób pochowanych jest na bieżąco aktualizowana przez administratorów cmentarzy.

Kolejną stroną, która ułatwi dotarcie do mogił to WebCmentarz. W tym roku według podanych informacji skorzystano z niej 7,8 miliona razy, by sprawdzić informacje ułatwiające odnalezienie grobu. Serwis Mogiły w swojej bazie posiada ponad milion grobów. Na dostępnej na stronie mapce wyszukać można konkretną diecezję i sprawdzić, czy cmentarz, którego szukamy, znajduje się w katalogu.

Strona eCmentarze obejmuje swoim zasięgiem 9705 cmentarze w Polsce. W bazie osób pochowanych znajduje się  ponad 1,3 mln osób. KsięgaZmarlych24 to kolejna pomocna strona, która swoim systemem obejmuje 1220 cmentarzy. W bazie znajduje się 1 683 370 osób.

Najczęściej wyszukiwarki będą wymagać wpisania podstawowych danych - jak imię, nazwisko, miejscowość, konkretny cmentarz, czy data śmierci (mniej lub bardziej przybliżona). W większości wystarczy wpisać nazwisko, by pojawiły się wyniki, jednak dodatkowe dane pozwolą na bardziej precyzyjne wyszukiwanie. Może się zdarzyć, że dane w ogólnopolskiej wyszukiwarce nie zostały zaktualizowane przez administratorów, wówczas warto skorzystać ze stron konkretnych cmentarzy.

Czy na cmentarz trzeba będzie zabrać parasol?
Wszystkich Świętych. Wyszukiwarki grobów w dużych miastach

Warszawa - Wyszukiwarka grobów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie; Kraków - Lokalizator grobów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie; Gdańsk - Wyszukiwarka miejsca pochówku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni; Gdynia - Wyszukiwarka grobów Cmentarze Komunalne w Gdyni  Wrocław - Wyszukiwarka grobów Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu; Łódź - Wyszukiwarka grobów Cmentarzy Komunalnych w Łodzi; Poznań - Wyszukiwarka grobów na poznańskich cmentarzach; Szczecin - Wyszukiwarka miejsca pochówku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie; Bydgoszcz - Wyszukiwarka grobów na cmentarzach komunalnych w Bydgoszczy w serwisie Grobonet; Lublin - Wyszukiwarka grobów w Lublinie prowadzona przez Archidiecezję Lubelską; Rzeszów - Wyszukiwarka grobów Cmentarze komunalne w Rzeszowie Białystok - Wyszukiwarka miejsca pochówku w serwisie Cmentarza Miejskiego w Białymstoku.

Jak dojechać na cmentarze?
Aplikacje do szukania grobów

Istnieje również szereg darmowych aplikacji na telefon, które pomogą w zlokalizowaniu nagrobków bliskich. Wśród nich aplikacja Szczecińskie Cmentarze, Cmentarz Koszalin, Groby Środa Wielkopolska czy Stare Powązki, która - poza wyszukiwarką nagrobków na warszawskim cmentarzu - oferuje również między innymi trasy tematyczne i modele 3D wybranych grobów. 

W odnalezieniu grobów pomocne mogą okazać się także zagraniczne serwisy, takie jak Find A Grave, który gromadzi informacje o zmarłych na całym świecie, ale ma też sporo danych na temat grobów w naszym kraju. Podobnie działa wyszukiwarka na portalu Billion Graves.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

