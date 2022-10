Jak dojechać na cmentarze we Wszystkich Świętych? Zmiany organizacji ruchu, dodatkowe linie cmentarne

Wszystkich Świętych przypada w tym roku we wtorek. Wiele osób planuje wybrać się na cmentarze już w weekend - 29 i 30 października. Jak najszybciej i najtaniej dojechać na groby? W największych miastach uruchomione zostaną specjalne cmentarne linie autobusowe i tramwajowe. Zmienione zostaną także rozkłady zwykłych połączeń. W okolicach wielu polskich cmentarzy zmieni się organizacja ruchu. Część ulic w rejonie nekropolii będzie zamkniętych dla samochodów lub przekształconych w parkingi.

Największe tłumy w okolicach cmentarzy pojawią się we wtorek (Wszystkich Świętych) i środę (Dzień Zaduszny), ale już od soboty, 29 października, w okolicach dużych nekropolii obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Wiele ulic przylegających do cmentarzy zostanie zamkniętych dla samochodów, a znalezienie wolnego miejsca parkingowego w tych rejonach może okazać się bardzo trudne. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie zostawienie auta w domu i skorzystanie ze specjalnych linii autobusowych i tramwajowych, które zostaną uruchomione we wszystkich największych polskich miastach.

Warszawa - jak dojechać na cmentarze?

Już w sobotę 29 października na ulice trafi więcej autobusów i tramwajów, a we wtorek 1 listopada wyjadą 22 cmentarne linie autobusowe i trzy linie tramwajowe. Tego dnia wiele ulic w rejonie stołecznych nekropolii zostanie zamkniętych dla samochodów. Największe utrudnienia pojawią się pobliżu cmentarzy Powązkowskiego, Bródnowskiego i Północnego.

Zamknięte ulice w okolicy cmentarza Powązkowskiego infoulice

Kraków - jak dojechać na cmentarze?

Cmentarz Rakowicki i cmentarz Prądnik Czerwony, zwany też Batowickim - to w okolicach tych dwóch największych krakowskich nekropolii wprowadzone zostaną najbardziej zauważalne zmiany. Specjalna organizacja ruchu w tych rejonach, podobnie jak przy dużych cmentarzach w innych polskich miastach, będzie obowiązywać od 29 października do 2 listopada. Uruchomionych zostanie aż dziewięć cmentarnych linii tramwajowych i kilkanaście autobusowych.

Łódź - jak dojechać na cmentarze?

W Łodzi specjalna organizacja ruchu obowiązywać będzie głównie 1 listopada - informuje ratusz. Wyjątkiem są cmentarze na Dołach, Zarzewie i Szczecińskiej - tam znaczące zmiany pojawią się już 31 października. Dwa dni wcześniej, w sobotę, uruchomionych zostanie pięć specjalnych linii autobusowych i trzy linie tramwajowe. W dniu Wszystkich Świętych większość z nich będzie kursować co 10 minut.

Wrocław - jak dojechać na cmentarze?

Mniejsze lub większe zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone przy 13 wrocławskich nekropoliach. Z dużymi utrudnieniami muszą liczyć się zwłaszcza osoby planujące odwiedzić któryś z dwóch największych cmentarzy w mieście - Osobowicki lub Grabiszyński. W rejonie tych miejsc pojawią się specjalne linie tramwajowe i autobusowe, zorganizowane zostaną też dodatkowe parkingi.

Gdańsk - jak dojechać na cmentarze?

Jak podkreśla na swojej stronie gdański ratusz, organizacja ruchu wokół cmentarzy komunalnych w tym mieście nie będzie różniła się od wprowadzanej w latach poprzednich. Największych utrudnień należy spodziewać się w okolicach dwóch największych nekropolii: Cmentarza Łostowickiego i Cmentarza Centralnego Srebrzysko. Mieszkańcy okolicznych ulic muszą pamiętać o konieczności posiadania identyfikatorów upoważniających do wjazdu do wyłączonych z ruchu obszarów.

Organizacja ruchu wokół Cmentarza Łostowickiego GZDiZ

Poznań - jak dojechać na cmentarze?

Największe poznańskie cmentarze to Junikowo, Miłostowo i Górczyn - to w ich okolicach zmiany w organizacji ruchu będą najbardziej odczuwalne. Część ulic zostanie wyłączonych z ruchu, miasto uruchomi specjalne linie autobusowe i tramwajowe. Ratusz przypomina na swojej stronie, że na kilkunastu ulicach w rejonie największych cmentarzy od 29 października do 2 listopada obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę.

Białystok - jak dojechać na cmentarze?

31 października i 1 listopada zmieniona będzie organizacja ruchu w rejonie cmentarzy w Białymstoku. Na niektórych ulicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy i zakazy zatrzymywania się, a na niektórych ze skrzyżowań obowiązywać będą zakazy skrętu. Miasto uruchamia też autobusowe linie specjalne, które umożliwią dojazd do cmentarzy. Będą też dodatkowe kursy. A 1 listopada przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską będą bezpłatne.

Toruń - jak dojechać na cmentarze?

Od 29 października do 2 listopada w Toruniu kursować będą dodatkowe autobusy, a 1 listopada w godz. 5-23 przejazd pojazdami komunikacji miejskiej będzie bezpłatny. Zmiany czekają tych, którzy na toruńskie nekropolie postanowią wybrać się autami. W okolicach cmentarzy należy spodziewać się utrudnień. Zmieniona organizacja ruchu przy cmentarzach obowiązywać będzie od 29 października do 2 listopada.

Bydgoszcz - jak dojechać na cmentarze?

Bydgoski magistrat przekonuje, że transport publiczny to najlepszy sposób na wygodne poruszanie się po mieście w czasie Wszystkich Świętych. We wtorek (1 listopada) komunikacja miejska będzie bezpłatna. Kierowcy w najbliższych dniach powinni zarezerwować więcej czasu na przejazd ulicami w obrębie cmentarzy. Pojawią się zakazy wjazdu i parkowania, a na wielu ulicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. W dniu 1 listopada komunikacja miejska jest bezpłatna.

Szczecin - jak dojechać na cmentarze?

W Szczecinie w tym roku w rejon Cmentarza Centralnego - największej polskiej nekropolii - dojedzie mniej tramwajów niż przed rokiem. Uruchomione będą za to dodatkowe linie autobusowe. Wokół cmentarza zmieniona będzie organizacja ruchu i wprowadzone będzie ograniczenie prędkości. Podobne zmiany dotyczyć będą tych, którzy autami wybiorą się w rejony cmentarzy w Dąbiu i Zdrojach.

Rzeszów - jak dojechać na cmentarze?

W dniu Wszystkich Świętych uruchomionych zostanie w Rzeszowie 10 specjalnych linii miejskich autobusów, które dowozić będą mieszkańców do cmentarzy. Autobusy zostaną oznakowane literami. Ceny biletów pozostają takie, jak dla pozostałych linii miejskich. Ważność zachowują wszystkie bilety okresowe. Zmieniona organizacja ruchu czeka tych, którzy postanowią odwiedzić groby bliskich na największej rzeszowskiej nekropolii - cmentarzu komunalnym Wilkowyja - oraz kierowców, którzy pojawią się w rejonie cmentarza Pobitno przy Lwowskiej. W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego, nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu.

Kielce - jak dojechać na cmentarze?

Dojazd do cmentarzy w Kielcach w dniu Wszystkich Świętych będzie ułatwiony. Pierwsze zmiany na trasach do kieleckich nekropolii zostaną wprowadzone już w sobotę 29 października. W mieście w tym okresie kursować będzie 10 dodatkowych linii, a cztery inne będą kursować częściej. Kierowcy muszą przygotować się też na zmianę organizacji ruchu w rejonie cmentarzy.

Katowice, Gliwice, Sosnowiec i Tychy - jak dojechać na cmentarze?

Zarząd Transportu Metropolitalnego przygotował specjalne dojazdy na cmentarze. Największymi udogodnieniami mają być specjalne linie autobusowe oraz umożliwienie 1 listopada bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. - W ten sposób ułatwiamy odwiedzenie zmarłych w ich miejscach spoczynku i zachęcamy do przesiadki z aut do autobusów. Warto to rozważyć, bo w tym wyjątkowym okresie na drogach i przycmentarnych parkingach zawsze jest duży ruch - wyjaśnia w specjalnym komunikacie Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.

Akcja "Znicz" 2022

Choć władze miast apelują o skorzystanie z komunikacji miejskiej zamiast samochodu, ruch na ulicach w nadchodzących dniach i tak będzie większy niż zwykle. Dlatego policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność. Jak co roku funkcjonariusze będą prowadzić akcję "Znicz". Na drogi wyjedzie więcej patroli. Poza reagowaniem na wykroczenia, mundurowi będą pilnować porządku i płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i w okolicach cmentarzy. W tym roku akcja "Znicz" ruszyła w piątek, 28 października, i potrwa tradycyjnie do 2 listopada.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kgo

Źródło: zdm.waw.pl, gzdiz.gda.pl, lodz.pl, gdansk.pl, wroclaw.pl, poznan.pl, krakow.pl