Co z badaniami profilaktycznymi na raka dla kobiet w grupie ryzyka? Komentarz rzecznika resortu zdrowia

Rzecznik resortu zdrowia: program badań działa i będzie działał

Andrusiewicz wskazał kolejny dokument rozesłany do podmiotów, które realizowały program badań profilaktycznych w zakresie genetyki w grupach wysokiego ryzyka - 8 czerwca z Ministerstwa Zdrowia wyszło pismo do wszystkich operatorów tego programu, czyli do ponad 30 podmiotów, w którym wskazaliśmy, że program zostaje przedłużony do 31 sierpnia w obecnej formule i prosimy o zwrotne przesłanie aneksów – wyjaśnił.