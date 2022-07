Co z badaniami profilaktycznymi na raka dla kobiet w grupie ryzyka? "Program został zlekceważony w Ministerstwie Zdrowia"

czytaj dalej

Kiedy posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus mówiła w Rypinie o wydarzeniach z sobotniego spotkania z premierem w tym mieście, do jej konferencji w pewnym momencie dołączył burmistrz Paweł Grzybowski. Wdał się w rozmowę z posłanką i zabrał między innymi głos w sprawie sytuacji z soboty, kiedy to wyrwał jednemu z demonstrantów transparent z krytycznym hasłem na temat premiera Mateusza Morawieckiego. - Nie dotknąłem, nie obraziłem, po prostu zabrałem coś, co było uwłaczające według mnie - powiedział.