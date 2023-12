Ryszard Piotrowski: utracili mandaty, ale to nie pozbawia ich możliwości odwołania

- Dopóki Sąd Najwyższy nie rozstrzygnie tej kwestii, nie można stosować do niej tych reguł, które są przewidziane - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. W ten odniósł się do sprawy posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z działaniami operacyjnymi podczas "afery gruntowej".

Oznacza to, że jeśli posłowie PiS nie odwołają się do Sądu Najwyższego od czwartkowego postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni o stwierdzeniu wygaszenia ich mandatów, będzie podstawa do tego aby zostali doprowadzeni do więzienia.