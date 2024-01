- Mamy dziś do czynienia z czymś, co nazywam pandemią problematycznego używania internetu - mówiła w programie "Wstajesz i weekend" Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa". Reżyser i producent Dariusz Bigaj apelował, by korzystać z internetu w sposób świadomy. Rozmowa w studiu dotyczyła zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Należy pamiętać, że nie trzeba być uzależnionym od internetu, aby mieć problem - mówiła w TVN24 Magdalena Bigaj. Jak stwierdziła, problemy z samooceną może mieć na przykład. dziewczynka, która pozornie "higienicznie" korzysta z internetu, czyli w ramach wyznaczonych limitów.

- Na przykład, ogląda treści przedstawiające wyidealizowaną rzeczywistość. Taka dziewczynka może cierpieć na problemy z samooceną. Zresztą, my dorośli, też cierpimy na problemy z samooceną ze względu na to, co obserwujemy w internecie, gdzie są sami zwycięzcy i życie płynie zdecydowanie łatwiej - podkreśliła rozmówczyni "Wstajesz i weekend".

Świat, stworzony przez dorosłych

Prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa oceniła, że "dzieci dzisiaj żyją w świecie, który my, dorośli, stworzyliśmy". - To my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje z dziećmi, absolutnie nie możemy przyjmować retoryki, że to jakieś stracone pokolenie, które zatraciło się w mediach. One (dzieci - red.) tylko korzystają ze świata, który my, dorośli, stworzyliśmy - podkreśliła. - Ten świat jest zdecydowanie bardziej skomplikowany niż nasz mózg jest w stanie to obsłużyć - dodała.

Bigaj podkreśliła, że intensywny rozwój technologii sprawił, że mózgi zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, są "niebywałe przeciążone" informacyjnie. Ten fakt powinien znać każdy z nas i tego nie możemy uniknąć - dodała.

"Właściciele platform społecznościowych nie przestrzegają konwencji o prawach dziecka"

Bigaj podkreśliła, że w wyniku "przemęczenia informacyjnego" możemy cierpieć na obniżony nastrój. Inną kwestią są treści, z którymi mają kontakt dzieci. - Muszę to głośno powiedzieć. Właściciele platform społecznościowych nie przestrzegają konwencji o prawach dziecka, która mówi o tym, że dziecko ma prawo do bezpiecznego środowiska życia. Jeśli dzieci mają możliwość korzystania z platform poniżej 16 roku życia (...), to znaczy, że te platformy nie są bezpieczne dla dzieci - podkreśliła rozmówczyni "Wstajesz i weekend". Chodzi między innymi o kontakt z treściami, dotyczącymi prób samobójczych czy zachęcających do ryzykownych zachowań zdrowotnych.

Jej zdaniem, należy wymagać od twórców nowych technologii przestrzegania prawa w internecie, ponieważ nie jest to świat wirtualny, a taki, który ma realny wpływ na nasze dzieci. - Jeśli mówimy o rosnących wskaźnikach depresji, stanów lękowych i problemów psychicznych wśród dzieci i nastolatków to nie możemy się zajmować wyłącznie opieką psychiatryczną, ale też szukać przyczyn - mówiła.

Magdalena BIgaj wskazała, że powodów jest dużo. - Na pewno nieograniczony i nie jakościowy dostęp do internetu dzieci, zwłaszcza w zbyt wczesnym wieku, jest jedną z przyczyn - podkreśliła.

Goczał: korzystajmy z internetu w sposób świadomy

- Nie unikniemy internetu i nie chcemy mówić, że to jest niedobre - mówił z kolei inny gość "Wstajesz i weekend" reżyser i producent Dariusz Goczał, autor dokumentu "Niebieski Wieloryb" o depresji wśród dzieci, który jest już dostępny w Playerze. Apelował o to, by korzystać z internetu w sposób "świadomy". Jak wyznał, dla niego szokujące było to, że jak robiliśmy sondę wśród małych dzieci, to okazało się, że już czterolatki dostawały od rodziców telefony, którzy tłumaczyli, że ich dziecko "będzie bezpieczne i będzie z nim kontakt".

- To jest kompletnie nie do zapanowania, czego te dzieci szukają w internecie - mówił reżyser.

