Policja i ABW obserwują "narastanie zachowań ekstremistycznych" wśród dzieci

Atak nożownika w szkole - konferencja po posiedzeniu sztabu kryzysowego Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W środę w Sejmie odbyło się niejawne posiedzenie komisji do spraw służb specjalnych. Jak dowiedział się reporter "Superwizjera" Maciej Duda, jednym z wątków było pojawianie się ekstremizmów wśród dzieci i młodzieży.

- Zastępca szefa ABW oraz szefowie policji przedstawiali niepokojące zjawisko narastania zachowań ekstremistycznych wśród najmłodszych w szkołach - powiedział tvn24.pl poseł Marek Biernacki, członek sejmowej speckomisji.

- Wskazuje się, że między innymi do młodzieży, poprzez komunikację internetową, docierają zagraniczne oraz krajowe środowiska łączące ludzi o radykalnie antyspołecznych postawach, nakłaniających tych młodych ludzi do aktów przemocy wobec ludzi, zwierząt. To dzieje się szczególnie w szkołach podstawowych, średnich. Szefowie służb zauważają niepokojące zjawisko, że takie zachowania i wpływy pojawiają się u coraz młodszych osób - dodał Biernacki.

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Przypadki przemocy w szkołach

Także w środę doszło do aktu przemocy - w Zespole Szkół Zawodowych numer 4 w Ostrołęce 19-latek ranił nożem dziewięć osób. Nie zostały dotychczas ustalone motywy jego działania.

W ubiegłym tygodniu policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował atak w swojej szkole. Po wejściu do mieszkania w plecaku chłopaka znaleźli 30-centymetrowy bagnet i tasak. W internecie chłopak chwalił się, że w wakacje zabił kilka kotów.

Wcześniej we wrześniu w jednej ze szkół w gminie Kolno na Podlasiu 11-letni chłopiec ranił 10-letnią dziewczynkę toporkiem. Po tym zdarzeniu w szkole odbyły się rozmowy uczniów, rodziców i nauczycieli z psychologami.

W marcu nauczyciel technikum w Piasecznie został pobity przez ucznia. Nastolatek rzucił się na mężczyznę z pięściami i kopał go.

W styczniu w Koszalinie dwóch 12-latków i jeden 13-latek pobili młodszego 10-letniego ucznia.