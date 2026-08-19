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Wspomnienie Wandy Traczyk-Stawskiej. Te słowa pozostaną w pamięci

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Wanda Traczyk-Stawska
Odeszła Wanda Traczyk-Stawska. Uczestniczka Powstania Warszawskiego miała 99 lat
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Rafał Guz
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Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Psycholożka, nauczycielka i bohaterka przez całe życie zaangażowana była w pomoc słabszym i upamiętnienie poległych powstańców i cywilnych ofiar powstania. - Wojna jest okrucieństwem najgorszym i złem najgorszym - mówiła.

W dzieciństwie lubiła grać w piłkę nożną, biegała szybciej od swoich kolegów. - Miałam w klasie kolegów, z którymi żeśmy mieli drużynę znakomitą - wspominała w rozmowie z TVN24 Traczyk-Stawska.

1 września 1939 roku wszystko się zmieniło. O tym momencie mówiła tak: - Dorośli byli zdenerwowani, ale my, dzieci nie bardzo rozumieliśmy dlaczego. Bo wojna jest niewyobrażalna dla szczęśliwego dziecka. Wojna jest okrucieństwem najgorszym.

Miała wtedy 12 lat.

Ranna w powstaniu. "Kazali mi rzucać granaty"

Od 1942 roku działała w konspiracji. W ramach Szarych Szeregów brała udział w "małym sabotażu", roznoszeniu druków, pism i ulotek. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Wanda Traczyk-Stawska dostała pseudonim "Pączek". Najpierw rozdawała odezwy dowództwa Armii Krajowej do ludności cywilnej. Później została łączniczką oddziałów osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych. W końcu dostała broń.

- Miałam pistolet maszynowy "Błyskawica", ale byłam ranna i nie mogłam strzelać, bo źle widziałam. Byłam ranna w łuk brwiowy i wtedy kazali mi rzucać granaty - opowiadała.

Walczyła w rejonie ulic: Nowy Świat, Chmielna, Bracka, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska oraz Placu Napoleona (dziś Plac Powstańców Warszawy). - W jakimś momencie Niemcy wywiesili flagę czerwonokrzyską z prośbą o zawieszenie walki, żeby mogli pozbierać swoich. Ja wtedy się wychyliłam i widziałam rzecz okropną. Widziałam rozszarpanych ludzi, wtedy w Niemcach zobaczyłam ludzi, bronią, którą ja używałam. I wtedy zaczęłam płakać, ale dalej musiałam rzucać i dalej musiałam strzelać do końca powstania - mówiła.

Po kapitulacji, 2 października 1944 roku Wanda Traczyk-Stawska została wywieziona jako jeniec wojenny do Niemiec. W kwietniu 1945 roku, po wyzwoleniu, trafiła do Włoch. Do Warszawy wróciła w 1947 roku. Skończyła liceum, zdała maturę i rozpoczęła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych. Zawsze podkreślała, jak ważna jest edukacja.

- Dla nas nauka była tak ważna, żeby to człowieczeństwo nasze się rozwijało. Taka będzie przyszłość narodu, jakie młodzieży wychowanie. Dlatego musimy pamiętać o tym, że lekarz jest najważniejszy, żeby człowiek żył. A nauczyciel jest najważniejszy, żeby był w pełni człowiekiem - stwierdziła.

Zaangażowana w upamiętnianie powstańców i cywili

Przez lata zajmowała się poszukiwaniem mogił powstańczych i angażowała w upamiętnianie ofiar Powstania Warszawskiego. - Ja wykonuje od 1947 roku rozkaz, który brzmiał: "odnaleźć poległych kolegów, z pierwotnych mogił, płytkich wykopanych i zaginionych" - tłumaczyła.

Wanda Traczyk-Stawska była przewodniczącą Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy przy światowym związku żołnierzy AK. To między innymi z jej inicjatywy w 2015 roku Sejm ustanowił 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. - W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania, a my byliśmy tylko jej wojskiej, bo byliśmy jej dziećmi - oceniała.

Dwa lata później, również z jej inicjatywy, w parku przylegającym do Cmentarza Powstańców Warszawy stanęła rzeźba - Pusta Pieta upamiętniająca odwagę i heroizm matek, które w wyniku wojny straciły dzieci. Wanda Traczyk-Stawska była też pomysłodawczynią budowy Izby Pamięci poświęconej ofiarom Rzezi Woli i wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy zginęli.

Apelowała o uczczenie pamięci poległych, ale we właściwy sposób. W ciszy i bez palenia rac. W 2022 roku w mocnych słowa skrytykowała uczestnictwo nacjonalistów w Marszu Powstania Warszawskiego. - Pozwolił neonazistom pójść przez Warszawę w dniu naszego święta. My, powstańcy czuliśmy się jakby ktoś na nas napluł - mówiła o decyzji sądu.

Zabierała głos w sprawach ważnych

Zawsze zabierała głos w sprawach ważnych. W maju 2018 roku nie została wpuszczona na teren Sejmu, gdzie protestowali rodzice osób z niepełnosprawnościami. Przekazała im swoją maskotkę, którą dostała od kolegów po kapitulacji Powstania Warszawskiego. - Niech nigdy nie zdarzy się w żadnym kraju, że w Sejmie wykręca się ręce matkom na oczach ich nieuruchomionych, bardzo inteligentnych i wrażliwych dzieci - apelowała wówczas.

Wspierała protestujących przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. - Nie ma godności bez wolności. A jeżeli my jesteśmy w tej chwili traktowane jak inkubatory, to bardzo przepraszam. Mamy prawo walczyć o swoją godność - mówiła.

- Nasza ojczyzna to Polska w Europie - podkreślała w swoim przemówieniu w październiku 2021 roku podczas prounijnej manifestacji na Placu Zamkowym w Warszawie. Była to odpowiedź na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł wyższość Konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. Jej wystąpienie próbowały zagłuszać środowiska narodowe pod wodzą Roberta Bąkiewicza. - Milcz, głupi chłopie. Milcz chamie skończony - grzmiała wówczas Traczyk-Stawska.

Podczas kryzysu na granicy polsko-białoruskiej apelowała o pomoc dla imigrantów i ich dzieci. A kiedy w 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę podkreślała, jak bardzo dumna jest z Polaków, którzy okazali wsparcie Ukraińcom. - Oni walczą za nas wszystkich, za całą Europę. Może za cały świat. O to, żeby Moskwa, żeby Putin nie wygrał - tłumaczyła.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Powstanie WarszawskieWarszawazmarł..., nekrologi
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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