FAKTY PO FAKTACH

Arłukowicz o urodzinowym nagraniu: to cały Donald Tusk

|
Donald Tusk
Arłukowicz: jakbym był w rządzie i bym takie coś zobaczył, to czoło by mi się zrosiło potem
Źródło: TVN24
Jakbym był w rządzie i bym takie coś zobaczył, to czoło by mi się zrosiło potem - powiedział Bartosz Arłukowicz. Odniósł się on do nagrania opublikowanego w dniu urodzin premiera. Arłukowicz stwierdził też, że "zna Donalda Tuska" i że "lubi on zrobić taki prezencik urodzinowy".

Premier Donald Tusk opublikował we wtorek w serwisie X nagranie z okazji swoich 69. urodzin. Wśród ujęć z przeglądania dokumentów w filmie szefa rządu widać kartkę z napisem "Rekonstrukcja kwiecień '26".

Ten szczegół w filmie Tuska zwrócił uwagę
Ten szczegół w filmie Tuska zwrócił uwagę

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz oraz wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś pytani byli w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, czy zauważony w nagraniu napis rzeczywiście sygnalizuje rekonstrukcję rządu.

Arłukowicz skomentował, że są "wielkie plusy bycia w rządzie i niebycia w rządzie". - Różnica między tym stanem a tym polega na tym, że jakbym był w rządzie i bym takie coś zobaczył, to czoło by mi się zrosiło potem - stwierdził. Dodał też, że ponieważ w rządzie nie jest, to "może się serdecznie uśmiechnąć".

- Znam Donalda Tuska dość dobrze, długo z nim współpracuję, w rządzie przez cztery lata, w polityce już 15 lat. Wiem, że on lubi zrobić taki "prezencik" urodzinowy i właśnie to jest cały Donald Tusk - ocenił.

Raś: czas pewne rzeczy w koalicji zakończyć

Raś był pytany, kto może się obawiać możliwej rekonstrukcji. - Nie wiem, kto się powinien bać. Wiemy, że ma się coś wydarzyć, co było zaplanowane wcześniej, czyli głosowanie w sprawie jednej z pani minister [Pauliny Hennig-Kloski - red.] - stwierdził. Dodał, że "wiemy, ile towarzyszy temu emocji".

"Narobił dużo głupich rzeczy". Kosiniak-Kamysz ostro o wiceministrze

Tusk o spotkaniu z Pełczyńską-Nałęcz. "To było moje ostatnie zdanie"

- Myślę, że czas pewne rzeczy w koalicji zakończyć i ten wpis myślę, że też w jakiś sposób pokazuje, jaką drogą trzeba pójść - ocenił.

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski z funkcji minister klimatu i środowiska, pod którym podpisało się około 100 posłów - między innymi z Konfederacji oraz PiS, trafił do Sejmu pod koniec marca. We wniosku zarzucono jej między innymi brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu Czyste Powietrze, a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26, czy "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

pc

Arłukowicz o Polsce 2050: dyskusje, czy się poprzez ministra są nie na miejscu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Bartosz ArłukowiczDonald Tusk
METEO

