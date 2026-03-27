Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polska zacieśnia współpracę zbrojeniową. "Najważniejsze porozumienie w historii"

|
Szef MON: wydarzenia na Bliskim Wschodzie dowodzą, że Europa musi budować własne zdolności obronne
Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę o długoterminowej współpracy z estońską spółką zbrojeniową Frankenburg Technologies. Wiceprezes PGZ Marcin Idzik nazwał to porozumienie "najważniejszym w historii" obu krajów.

Jak poinformowała w piątek Polska Grupa Zbrojeniowa we wpisie na platformie X, współpraca z estońską spółką będzie koncentrować się między innymi na systemach obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, w tym na rozwoju i produkcji systemu rakietowego MARK I, przeznaczonego do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

"Wraz z postępem prac przewiduje się rozwój zdolności przemysłowych w Polsce, aby wzmacniać krajowy potencjał obronny" - dodano w komunikacie.

Polska i Estonia zacieśniają współpracę

W piątek szef MON Władysław Kosiniak Kamysz spotkał się z ministrem obrony Estonii Hanno Pevkurem. Podczas spotkania ministrów obydwu państw doszło również do podpisania umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a estońską spółką Frankenburg Technologies o długoterminowej współpracy w zakresie rozwoju i produkcji nowoczesnych rozwiązań z obszaru obronności.

W podpisaniu umowy uczestniczyli w imieniu PGZ prezes zarządu Adam Leśkiewicz oraz wiceprezes Marcin Idzik, który w późniejszym oświadczeniu dla mediów ocenił, że jest to "najważniejsze porozumienie w historii państw Polski i Estonii".

- Współpraca z Frankenburg Technologies otwiera kolejne możliwości. Podpisujemy porozumienie z europejskim podmiotem i dlatego nie jest wykluczone, że pojawi się szansa na finansowanie projektu ze środków SAFE. Bierzemy też pod uwagę możliwość włączenia rozwiązań Frankenburg Technologies do programu SAN, bo to od początku system o otwartej architekturze - powiedział cytowany w komunikacie PGZ Marcin Idzik.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: @PGZ_pl/X

Udostępnij:
Tagi:
branża zbrojeniowa
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica