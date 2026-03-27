Polska zacieśnia współpracę zbrojeniową. "Najważniejsze porozumienie w historii"

Szef MON: wydarzenia na Bliskim Wschodzie dowodzą, że Europa musi budować własne zdolności obronne

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała w piątek Polska Grupa Zbrojeniowa we wpisie na platformie X, współpraca z estońską spółką będzie koncentrować się między innymi na systemach obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, w tym na rozwoju i produkcji systemu rakietowego MARK I, przeznaczonego do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

"Wraz z postępem prac przewiduje się rozwój zdolności przemysłowych w Polsce, aby wzmacniać krajowy potencjał obronny" - dodano w komunikacie.

🇵🇱🤝🇪🇪 Współpraca @PGZ_pl i @FrankenburgTech będzie koncentrować się na systemach obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, w tym na rozwoju i produkcji systemu rakietowego MARK I, przeznaczonego do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.



🚀 W… pic.twitter.com/NlqkMrm7jC — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) March 27, 2026 Rozwiń

Polska i Estonia zacieśniają współpracę

W piątek szef MON Władysław Kosiniak Kamysz spotkał się z ministrem obrony Estonii Hanno Pevkurem. Podczas spotkania ministrów obydwu państw doszło również do podpisania umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a estońską spółką Frankenburg Technologies o długoterminowej współpracy w zakresie rozwoju i produkcji nowoczesnych rozwiązań z obszaru obronności.

W podpisaniu umowy uczestniczyli w imieniu PGZ prezes zarządu Adam Leśkiewicz oraz wiceprezes Marcin Idzik, który w późniejszym oświadczeniu dla mediów ocenił, że jest to "najważniejsze porozumienie w historii państw Polski i Estonii".

- Współpraca z Frankenburg Technologies otwiera kolejne możliwości. Podpisujemy porozumienie z europejskim podmiotem i dlatego nie jest wykluczone, że pojawi się szansa na finansowanie projektu ze środków SAFE. Bierzemy też pod uwagę możliwość włączenia rozwiązań Frankenburg Technologies do programu SAN, bo to od początku system o otwartej architekturze - powiedział cytowany w komunikacie PGZ Marcin Idzik.

OGLĄDAJ: TVN24 HD