Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz się spotkali. "Wydaje mi się, że panowie są już po słowie"

Wydaje się, że pozbyliśmy się jednej z najbardziej nowoczesnych rafinerii w Europie tylko po to, żeby spełniły się cudze marzenia o zarządzaniu gigantem - oceniła w "Faktach po Faktach" posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Jej zdaniem ważne jest to, by poza prokuraturą sprawę prześwietliła Najwyższa Izba Kontroli. Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela ocenił, że "do końca tej kadencji prokuratura nie zrobi nic w tej sprawie". Posłowie komentowali ujawniony przez dziennikarzy "Czarno na białym" projekt umowy między Orlenem i Saudi Aramco.