Wspólne oświadczenie Banasia i Mentzena. Kaczyński: współpraca NIK z partią polityczną jest niedopuszczalna

Prezes NIK Marian Banaś i lider Konfederacji Sławomir Mentzen wygłosili wspólne oświadczenie. Mentzen zadeklarował, że będzie "chronić Najwyższą Izbę Kontroli przed tym oraz przed każdym kolejnym rządem". - Współpraca NIK z partią polityczną to jest to rzecz niedopuszczalna - skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: współpraca NIK z partią polityczną jest niedopuszczalna

Po briefingu prasowym, zanim wsiadł do rządowej limuzyny, reporter TVN24 zapytał go o współpracę NIK i Konfederacji. - Jeżeli chodzi o współpracę NIK z partią polityczną to jest to rzecz niedopuszczalna - odpowiedział Kaczyński.