Polscy dziennikarze wspierają Ukraińców. "Cała Polska, cały cywilizowany świat trzyma waszą stronę"

Polscy dziennikarze w akcji poparcia solidaryzują się z Ukrainą. - Kochani przyjaciele z Ukrainy, walczycie nie tylko o Ukrainę, ale o całą Europę - mówi Monika Olejnik. - Gdy Wy płaczecie, my płaczemy - słychać na nagraniach skierowanych do Ukraińców. Stworzone materiały mają zostać wyemitowane przez ukraińskie stacje telewizyjne.

W czwartek wystartowała oddolna akcja dziennikarzy różnych redakcji, w tym TVN i TVN24, skierowana do Ukraińców To odpowiedź na apel ukraińskiej dziennikarki z Espreso TV.

- Wiele osób mnie pyta, jak można pomóc tym, którzy pozostają w Ukrainie. Tym, co walczą, bronią, leczą. Jest to proste. Powiedz kilka słów o tym, co myślisz o wojnie w Ukrainie i jakiej przyszłości życzysz dla naszego kraju. Dobre słowo od przyjaciela jest ważne nie mniej niż amunicja i zamknięte niebo nad Ukrainą. To jest to, co możemy zrobić już dziś. Razem. Bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski. Pamiętajmy - powiedziała Maria Górska, dziennikarka Espreso TV.