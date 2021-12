Września. 22 zarzuty i areszt dla dwóch funkcjonariuszy Krajowej Admnistracji Skarbowej

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zarzuty czterem osobom, w tym dwóm funkcjonariuszom KAS, w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników KAS w Poznaniu. Na wniosek prokuratora funkcjonariusze KAS trafili do aresztu. Wspomniany wydział prowadzi postępowanie z Biurem Inspekcji Wewnętrznej w Ministerstwie Finansów.

Prokuratura: przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, w sumie 22 zarzuty

Dwaj funkcjonariusze KAS w Poznaniu, którym przedstawiono zarzuty pełnili obowiązki w Urzędzie Skarbowym we Wrześni. "Prokurator przedstawił urzędnikom KAS łącznie 22 zarzuty w tym m.in. przekroczenia uprawnień oraz niedopełniania obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w związku z prowadzonymi przez nich kontrolami skarbowymi, polegające na fałszowaniu - w toku prowadzonych kontroli dokumentów - i poświadczaniu w nich nieprawdy oraz na powoły­waniu się na wpływy w instytucji państwowej - w Urzędzie Skarbowym we Wrześni" - poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej. Dodano, że zarzuty dotyczą również po­dejmowania się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyść majątkową lub osobistą i działania tym samym na szkodę interesu publicznego. Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności - wskazała PK. Dwie pozostałe osoby, którym przedstawiono zarzuty, to mieszkańcy powiatu wrzesińskiego. Są podejrzani o składanie fałszywych zeznań w toku postępowania podatkowego, za co grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności - podano.