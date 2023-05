Wrocław. Ewakuacja w centrum miasta w związku ze znalezieniem niewybuchu

Autobusy przewiozą ewakuowanych w bezpieczne miejsce

"W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym znalezionym przy pl. Staszica we Wrocławiu, niewybuchem z okresu II wojny światowej, informujemy, że 26 maja 2023 r. (piątek) od godziny 8.00 policjanci oraz inne służby będą prowadzić ewakuację. Ewakuacja dotyczy osób przebywających na terenie ulic: Reymonta od ul. Łowieckiej do Kleczkowskiej, ul. Kleczkowska od ul. Reymonta do ul. Dębowskiego, ul. Dębickiego do skrzyżowania z ul. Trzebnicką (bez ewakuacji bloków przy ul. Dębickiego), ul. Trzebnicka od skrzyżowania z ul. Dębickiego do Placu Powstańców Wielkopolskich. Następnie Plac ks. Stanisław Staszic od Placu Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z ul. Św. Wincentego, skręt w prawo na skrzyżowaniu z ul. Pomorską w Plac ks. Stanisława Staszica do ul. Biskupa Tomasza Pierwszego, do ul. Łowieckiej oraz ul. Reymonta. Przychodnia zdrowia ul. Łowiecka oraz budynek PGE Kogeneracja S. A. oraz budynek przy ul. Staszica 30A" - napisano w komunikacie.