Coraz mniej pomagających, coraz więcej potrzebujących. Wrocławska fundacja przeżywa oblężenie

Każdy, kto może, niech przyjdzie pomóc - to apel Fundacji Weź Pomóż z Wrocławia, do której po wsparcie w mijającym tygodniu zgłosiło się o 500 osób więcej niż w ubiegłym i o 700 więcej niż dwa tygodnie temu. Organizacja alarmuje: brakuje darów i rąk do pracy, a osób potrzebujących jest coraz więcej.

- Przychodzą ludzie, którzy są głodni (...). Człowiek musi zapłacić za prąd, bo jak nie, to nie będzie miał prądu. Nie zapłaci czynszu, to go wyrzucą. Więc oszczędzają na jedzeniu. A tu przychodzą, dostają ciepłą strawę. Ale dostają też pieluchy, odzież i żywność, żeby nie chodzić głodni. Bo jak będą głodni, to będą chorzy, a jak będą chorzy, to my wszyscy, podatnicy, będziemy płacili za to, żeby ci ludzie byli zdrowi - powiedział naszej reporterce prezes Fundacji Weź Pomóż, Jan Piątek.