Pokaz reportażu Piotra Jaconia "Wszystko o moim życiu". "To są bardzo duże emocje, właściwie już pozadziennikarskie"

W Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu odbył się pokaz reportażu Piotra Jaconia "Wszystko o moim życiu". - Te historie to zadatki na przyjaźń, która zaczęła się od dziennikarskiej ciekawości. Bohaterowie oddają kawałek swojego życia - podkreślał dziennikarz TVN24.

Projekcji towarzyszyło spotkanie z bohaterami reportażu i jego autorem. Zainteresowanie było ogromne - bilety rozeszły się w trzy dni. - To są bardzo duże emocje, właściwie już pozadziennikarskie. Tu już nie chodzi o oglądanie mojego reportażu, tylko o spotkanie bohaterek i bohaterów, którzy naprawdę się tutaj poznali. To przecież ja ich poznawałem gdzieś w drodze, a potem skleiłem w jedną opowieść - mówił dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń.

- Widzę, że to się zmienia, że to działa. Bardzo to zobaczyłem po pierwszym reportażu "Wszystko o moim dziecku". To było bardzo niszową i dla mnie osobistą przestrzenią, do której postanowiłem innych zaprosić. Nagle okazało się, że drzwi się bardzo szeroko otworzyły i cały czas stała kolejka chętnych, żeby widzieć i rozumieć - podkreślił Jacoń.