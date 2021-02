"Ta nominacja obraża nas, obraża pamięć i ofiarę walczących". Opozycjoniści z PRL o sprawie Greniucha

"Sprzeciwiamy się powołaniu Tomasza Greniucha na szefa oddziału IPN we Wrocławiu, sprzeciwialibyśmy się powołaniu go na jakiekolwiek funkcje publiczne" - piszą w liście otwartym wrocławscy opozycjoniści z czasów PRL. "Ta nominacja obraża nas, obraża pamięć i ofiarę walczących z faszyzmem i komunizmem, wszystkich związanych z niepodległościową i wolnościową tradycją" - dodają.

9 lutego stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu objął doktor Tomasz Greniuch, dotychczasowy naczelnik Delegatury IPN w Opolu. Greniuch w przeszłości działał w skrajnie prawicowym Obozie Narodowo-Radykalnym. Przypominają o tym między innymi zdjęcia sprzed lat, na których ubrany w zieloną koszulkę z charakterystyczną falangą - symbolem używanym przez polskich nacjonalistów - Greniuch maszeruje i hajluje.

"Nie możemy i nie chcemy przyjąć wyjaśnień, że to błędy młodości"

W niedzielę list otwarty w związku z tą nominację wydali wrocławscy opozycjoniści w czasach PRL. Zwracają uwagę, że Greniuch to "współzałożyciel reaktywowanego ONR, nacjonalista, organizator antysemickich demonstracji".

"Jego książka ''Droga nacjonalisty' to po prostu prezentacja poglądów faszystowskich. Widzimy Greniucha na zdjęciach, hajlującego, w koszulce z symbolem Falangi. Nie możemy i nie chcemy przyjąć wyjaśnień, że to błędy młodości, że hajlowanie to salut rzymski" - piszą byli opozycjoniści.