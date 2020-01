Wrocławscy sędziowie wstrzymują się z opiniowaniem. KRS "nie spełnia warunku niezależności"

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili ukształtowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowali w uchwale wrocławscy sędziowie. Dodali, że decyzję podejmują w związku z wcześniejszymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego w tej sprawie.

"W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5.12.2019 r. w sprawie III PO 7/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili ukształtowania składu osobowego Krajowej Rady Sądownictwa - w zakresie sędziów wchodzących w skład Rady - zgodnie z wymogami Konstytucji RP" - napisali sędziowie.

"Zgromadzenie podziela pogląd, iż organ pełniący obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia wskazanego w ww. orzeczeniach warunku niezależności od władzy politycznej. Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz ww. organowi do tego czasu" - wskazano w uchwale.