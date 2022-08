Władysław Frasyniuk miał znieważyć żołnierzy. Sąd warunkowo umorzył sprawę

22 sierpnia 2021 roku w "Faktach po Faktach" Frasyniuk mówił o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie w Usnarzu Górnym koczowała wówczas grupa migrantów. Używał wtedy, odnosząc się do działających na terenach przygranicznych żołnierzy Wojska Polskiego, między innymi określeń takich jak "wataha psów", "śmieci po prostu".

Sprawa warunkowo umorzona. Na rok próby

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przygotowała akt oskarżenia wobec byłego posła i opozycjonisty z czasów PRL Władysława Frasyniuka, a następnie skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 23 grudnia 2021 roku. Proces rozpoczął się w czerwcu 2022 roku. Był niejawny.

Słowa Frasyniuka "mieszczą się w prawie do krytyki"

Wskazała, że najważniejszą kwestią w tej sprawie jest konflikt dwóch dóbr, dwóch wartości. - Prawa do godności i ochrony dobrego imienia i prawa do krytyki i wyrażania opinii przewidzianego w artykule 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - mówiła sędzia.

Dodała, że analizując wypowiedź oskarżonego, sąd doszedł do przekonania, że w przeważającej części wypowiedź ta "korzysta z ochrony przewidzianej w artykule 10 Konwencji, jako wypowiedź w ramach prawa do krytyki i wolności głoszenia opinii".

- Słowa: "tłum tchórzy", "wataha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi", "to antypolskie zachowania, ci żołnierze nie służą państwu polskiemu", choć nacechowane negatywnie, dosadne i obraźliwe, mieszczą się w prawie do krytyki. Słowa te stanowią krytyczną ocenę działań polskich służb w trakcie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej w sierpniu ubiegłego roku. Zostały one wypowiedziane przez oskarżonego z zamiarem zwrócenia uwagi opinii publicznej na problem sposobu działań i natężenia działań polskich służb wobec imigrantów - kontynuowała sędzia.