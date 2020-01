120 na liczniku i dwa promile. Rajd pijanego kierowcy nagrał pasażer

"Byłem przekonany, że będziemy mieli wypadek i dojdzie do tragedii"

Marek Durdyń w rozmowie z TVN24 powiedział, że "to była bardzo niebezpieczna sytuacja". - W 90 procentach byłem przekonany, że będziemy mieli wypadek i dojdzie do tragedii. Prędkość 120 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym z osobą, która nie myśli racjonalnie, to jest pewna śmierć - mówił. - Nie pozwolę, żeby jakiś pijany kierowca zrobił krzywdę mi, mojej rodzinie czy komukolwiek. Reagowałem, reaguję i będę reagował. Zachęcam wszystkich do tego, żeby nie byli obojętni - dodał.