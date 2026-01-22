Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wrocław zakazuje używania fajerwerków przez cały rok

fajerwerki sylwester
Coraz częściej się dyskutuje o tym, czy nie wprowadzić ograniczeń, a nawet zakazu strzelania fajerwerkami
Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN
Na terenie Wrocławia przez cały rok obowiązywać będzie zakaz używania fajerwerków na terenie miasta - zdecydowali miejscowi radni. Podczas czwartkowej sesji zdecydowano, że zakaz ma objąć nie tylko miejsca publiczne, ale także, w określonych przypadkach, prywatne nieruchomości.

Projekt uchwały o całorocznym zakazie używania fajerwerków na terenie Wrocławia został złożony przez radnych Lewicy. Za jego przyjęciem głosowało 27 radnych, a 8 było przeciwko.

Radna Lewicy Anna Kołodziej, przekonując do przyjęcia uchwały, zwracała uwagę na dobro żyjących w mieście zwierząt. - Zwierzęta w panice uciekają, wpadają pod koła, ptaki zrywają się do panicznego lotu i często uderzają w szyby czy inne przeszkody - wskazywała Kołodziej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że zakaz używania fajerwerków to "konsekwencja prowadzonej od dawna miejskiej polityki w tym zakresie". - Od lat przed każdą nocą sylwestrową apelowaliśmy o nieużywanie fajerwerków z myślą o ludziach i zwierzętach. Dla wielu seniorów, dzieci, osób chorych czy wrażliwych na hałas huk fajerwerków to nie radość, a stres, lęk i realne cierpienie - podkreślił Sutryk.

Przeciwko wprowadzeniu zakazu głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący klubu PiS Łukasz Kasztelowicz wskazywał, że proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem.

Całoroczny zakaz używania fajerwerków na terenie całego Wrocławia

W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in., że używanie materiałów pirotechnicznych pogarsza w mieście jakość powietrza, stwarza zagrożenie pożarowe oraz może powodować obrażenia ciała. Zakaz ma obowiązywać na terenie całego miasta przez cały rok.

Obostrzenia dotyczą zarówno miejsc publicznych, jak i prywatnych posesji. W przypadku terenów prywatnych – jak wskazano w uchwale – chodzi o takie użycie wyrobów pirotechnicznych, które "powodowałoby emisję hałasu, substancji lub innych oddziaływań wykraczających poza granice tej nieruchomości".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
zakopane sylwester nowy rok fajerwerki shutterstock_2118566765
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard
Kraków
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
WARSZAWA
Zablokowali drogę ekspresową, odpalili fajerwerki i race
Zablokowali drogę ekspresową, odpalili fajerwerki i race. Policja apeluje
Trójmiasto

W uzasadnieniu uchwały podano, że podstawą prawną do jej podjęcia są przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Jak wskazano, zgodnie z tą ustawą gmina odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także posiada kompetencje do wydawania przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Podobny zakaz w grudniu ubiegłego roku uchwaliła Rada Miejska w Szklarskiej Porębie. 13 stycznia wojewoda dolnośląski w wydanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził w całości jej nieważność, wskazując, że rada miejska nie może wprowadzać takich regulacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wrocławfajerwerki
Czytaj także:
imageTitle
Alarm w Barcelonie. Gwiazdor wypada na dłużej
Najnowsze
imageTitle
Mały finał dla Danii. Arcyciekawa sytuacja w grupie
EUROSPORT
UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-USA-TALKS
Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem
Świat
imageTitle
Koszmarny powrót reprezentanta Polski. Sprezentował gola rywalom
EUROSPORT
imageTitle
Polacy zawiedli na mistrzostwach. Tłumaczenia szefa związku i selekcjonera
EUROSPORT
Opady marznące, gołoledź
Ślizgawica i trzaskający mróz. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
22 2046 LVU KRAKOW2_20260122_192902-0044
Duży pożar hali magazynowej. Strażacy sprawdzili składowane substancje
MAŁOPOLSKA
Donald Trump
Trump pozywa największy bank w USA
BIZNES
Zełenski w Davos
To "retoryka, która ma skłonić do jeszcze większej pomocy"
"KROPKA NAD I"
Powódź
Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość
METEO
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
WARSZAWA
biuro praca shutterstock_395625682
Ponad połowa pracowników odczuwa codzienny stres
BIZNES
imageTitle
Szymański pożegnał Turcję. Ma dołączyć do reprezentanta Polski
EUROSPORT
Tak jest - Aleksandra Leo - Bartosz Romowicz
Kłopotliwy uścisk ręki posłów Polski 2050 w studiu TVN24
Polska
imageTitle
W akcji Linette i liderzy rankingów. Plan transmisji 6. dnia Australian Open
EUROSPORT
Zełenski i Nawrocki
Nawrocki zapowiada rozmowy z Zełenskim. Leśkiewicz: spotkają się trzej prezydenci
Polska
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
WARSZAWA
Ronald S. Lauder
Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii
BIZNES
Fakty po faktach - Borys Budka
Budka z radą dla koalicjantów. "Później jest bardzo trudno to skleić"
Fakty po Faktach
USA śnieg
Nadciąga "burza potwór". Zagraża milionom Amerykanów
METEO
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank w Polsce zmienia nazwę. Jest decyzja akcjonariuszy
BIZNES
Donald Trump
Dłoń Trumpa przykuła uwagę. Głos z Białego Domu
Świat
Policja pokazała zdjęcie "legitymacji"
Wyciągnęła "policyjną legitymację", wydawała polecenia kierowcy. Została zatrzymana
Poznań
imageTitle
Dwa maksymalne brejki jednego dnia. Nagroda może zaskakiwać
EUROSPORT
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
WARSZAWA
32-latek miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie
Kierowca wjechał w słup, potem nie mógł się utrzymać na nogach. W pobliżu byli policjanci
Olsztyn
imageTitle
Stoch reaguje na powołanie na igrzyska
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Zełenski podsumował spotkanie z Trumpem
Świat
Donald Tusk na szczycie unijnym
Tusk o relacjach z USA: przetrzymajmy ten trudny czas
Świat
Kontrole w polskich schroniskach
Kontrole w schroniskach. MSWiA reaguje
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica