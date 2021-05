"Wyjście z fazy laboratoryjnej do przemysłowej". W Polsce rusza pierwsza taka fabryka

We Wrocławiu otwarto pierwszą - jak podkreślają jej twórcy - na świecie fabrykę ogniw słonecznych na bazie perowskitu. Firma Saule Technologies, w której dyrektorem ds. technologii jest wyróżniana na całym świecie fizyk Olga Malinkiewicz, planuje jeszcze w 2021 roku przedstawić swoje pierwsze produkty.

- To są ogniwa słoneczne. Czerpią prąd z energii słonecznej, ale nie tylko, bo również może to być sztuczne oświetlenie i przetwarzają go na elektryczność – tłumaczyła działanie perowskitów Malinkiewicz. Wyjaśniła, że ta przełomowa technologia, w odróżnieniu od paneli krzemowych, pozwala na budowanie produktów bardziej elastycznych, cienkich i lekkich - można też nadawać im różne kolory. – Możemy nadawać im częściową transparentność i stosować je w miejscach, w których fotowoltaiki nie można było wcześniej zastosować – dodała. Otwarcie fabryki "to wyjście z fazy laboratoryjnej do przemysłowej" – wyjaśniła Malinkiewicz. Ogniwa drukowane są na foliach polimerowych.

Malinkiewicz przekazała, że produkty firmy Saule Technologies będzie można znaleźć w małych urządzeniach elektronicznych, w których będą pełnić dodatkowe źródło zasilania, a także na elewacjach budynków i magazynach, na których ciężkich paneli nie można było umiejscowić. – Będzie można je znaleźć również na żaluzjach chroniących budynek przed zbytnim nasłonecznieniem – powiedziała dyrektor ds. technologii.

Firma Saule Technologies opracowuje produkty na bazie perowskitów TVN24

"Ogniwa perowskitowe są cienkie, lekkie, elastyczne, częściowo transparentne, można je zabarwiać na różne kolory. W przeciwieństwie do ogniw krzemowych, działają skutecznie nawet przy nieoptymalnym oświetleniu, także w sztucznym świetle. Co ważne, można je produkować stosunkowo łatwo, niskim kosztem, technologią druku, w temperaturze pokojowej" - podkreślono w opisie technologii stworzonej przez polską firmę.

Jak wskazano, ogniwami perowskitowymi można pokrywać różne powierzchnie. "Można nimi na przykład pokrywać faliste dachówki, bezinwazyjnie integrować je z fasadami budynków, a nawet oknami biurowców. Trafią na karoserie aut, plandeki TIR-ów, żagle, namioty, odzież, obudowy tabletów i laptopów. Zasilą drony, urządzenia Internetu rzeczy (IoT), satelity Liczba możliwych zastosowań perowskitowych ogniw fotowoltaicznych jest praktycznie nieograniczona" - wskazano w opisie.

We Wrocławiu otwarto pierwszą na świecie fabrykę perowskitów TVN24

Polka doceniania za przełomowe pomysły

Saule Technologies to polska firma, stworzona w 2014 r. przez Malinkiewicz oraz biznesmenów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Malinkiewicz opracowała przełomową metodę wytwarzania perowskitowych ogniw słonecznych w temperaturze pokojowej. Stworzyła ogniwa fotowoltaiczne, pozwalające generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła. Ogniwa mogą być stosowane na różnych powierzchniach – od etykiet cenowych, przez fasady budynków, po satelity w przestrzeni kosmicznej.

W 2016 roku w czasie International Conference of Perovskite Think Film Photovoltaics w Barcelonie firma przedstawiła swój pierwszy praktyczny produkt na bazie perowskitów – ładowarkę do telefonów. Wynalazek ten nałożony na telefon może go ładować czerpiąc energię ze słońca, ale także z biurkowej lampki.

W 2014 roku Olga Malinkiewicz za swoją pracę nad wykorzystaniem perowskitów w fotowoltaice została nagrodzona w prestiżowym konkursie naukowym Photonics21. Rok później jako pierwsza Polka wyróżniona została tytułem "Innovator of the Year" w konkursie organizowanym przez "MIT Technology Review", którego wydawcą jest jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie Massachusetts Instytute of Technology.

Dyrektor ds. technologii Olga Malinkiewicz TVN24

Saule Technologies rozpoczęła działalność w 2014 r. jako start-up. Dziś firma zatrudnia kilkadziesiąt osób z 20 krajów świata. W ubiegłym roku Saule Technologies otrzymała 4,35 mln euro od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na masową produkcję elastycznych perowskitowych modułów słonecznych do zastosowań w internecie rzeczy.

W ubiegłym roku firma nawiązała też współpracę polską firmą Columbus Energy, dostawcą usług na rynku nowoczesnej energetyki.

Autor:asty\mtom

Źródło: TVN24, PAP