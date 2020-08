"Pogarda i arogancja obozu władzy weszła na kolejny poziom". Kolejne manifestacje poparcia dla LGBT

W poniedziałek w wielu miastach w Polsce, między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Częstochowie odbywają się manifestacje środowisk LGBT. Uczestniczą w nich nie tylko przedstawiciele tej społeczności, ale też osoby chcące wyrazić swoją solidarność z nimi. Jak mówiła w rozmowie z TVN24 posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, uczestnicząca we wrocławskiej manifestacji, jest to wyraz solidarności z osobami LGBT, ale też "ze wszystkimi zatrzymanymi podczas piątkowych wydarzeń w Warszawie".

Manifestacje odbywają się między innymi we Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie, Katowicach, Szczecinie i Białymstoku. Ma to miejsce trzy dni po aresztowaniu aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom, która jest podejrzana o uszkodzenie furgonetki z homofobicznymi hasłami i atak na jej kierowcę.

"Solidarność ze wszystkimi zatrzymanymi"

- Te wszystkie zgromadzone dzisiaj we Wrocławiu osoby przyszły tutaj dzisiaj, żeby wyrazić solidarność - po pierwsze z osobami LGBT, które od tygodni, miesięcy są po prostu prześladowane. Ale jest to solidarność ze wszystkimi zatrzymanymi podczas piątkowych wydarzeń w Warszawie. Oczywiście wśród tych osób było wiele osób LGBT, ale też wiele osób postronnych, którzy po prostu przechodzili i kiedy wyszli z domu, to wrócili do niego po 24 godzinach - mówiła uczestnicząca we wrocławskiej manifestacji posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.