Najnowszy komunikat o stanie zdrowia postrzelonych policjantów

Dwaj postrzeleni w piątek policjanci znajdują się w stanie krytycznym - przekazał młodszy aspirant Tomasz Nowak z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Obaj zostali ranni w głowę.

Jak wynika z informacji policji, w piątek późnym wieczorem we Wrocławiu 44-letni Maksymilian F. strzelił do dwóch policjantów, poważnie ich raniąc. Uciekł i po dziesięciogodzinnej obławie został zatrzymany.

Nowy komunikat o stanie postrzelonych policjantów

Policjanci, którzy zostali w piątkowy wieczór postrzeleni przez Maksymiliana F., są pod opieką lekarzy. Obaj funkcjonariusze zostali ranni w głowę. Młodszy aspirant Tomasz Nowak z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przekazał w niedzielę rano, że obaj "w dalszym ciągu znajdują się w stanie krytycznym". - Lekarze walczą o ich życie - powiedział.

Maksymilianowi F. grozi dożywocie

Maksymilian F. od sobotniego poranka jest w rękach policji. Wcześniej był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. W piątek wieczorem rozpoznał go patrol policji. Został zatrzymany przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Gdy dwaj funkcjonariusze przewozili Maksymiliana F., ten strzelił do nich z broni palnej.