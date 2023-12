Hołd dla zastrzelonych policjantów. W całej Polsce zawyły syreny

W wielu miastach w Polsce, w tym we Wrocławiu, Warszawie, Szczecinie oraz Łodzi o godzinie 17 zawyły syreny radiowozów. To hołd dla dwóch policjantów, którzy zostali postrzeleni w sobotę na służbie przez poszukiwanego listem gończym Maksymiliana F. Funkcjonariusze zmarli w poniedziałek w wyniku odniesionych ran.

Do udziału w akcji zachęcała we wtorek rano w mediach społecznościowych Komenda Główna Policji.

Śmierć dwóch policjantów

Obaj postrzeleni w głowę policjanci zmarli w poniedziałek (4 grudnia). Informację o śmierci 45-letniego policjanta przekazała o godzinie 17.45 w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. W oświadczeniu napisano, że asp. sztab. Daniel Łuczyński pracował w Komisariacie Policji Wrocław-Fabryczna. "Dzisiaj, w wieku 45 lat, w wyniku obrażeń zadanych z rąk przestępcy, który nie wahał się zaatakować policjanta, odszedł od nas asp. szt. Daniel Łuczyński funkcjonariusz Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Niestety Daniel wypełnił tym samym do końca słowa roty policyjnego ślubowania..." - napisano we wpisie. W komunikacie dolnośląska policja podkreśla, że asp. sztab. Daniel Łuczyński wstąpił w szeregi policji 19 lat temu. Niecałe dwie godziny po tym komunikacie - około 19.20 - policjanci poinformowali w mediach społecznościowych o śmierci drugiego z funkcjonariuszy - aspiranta sztabowego Ireneusza Michalaka. On również służył w Komisariacie Policji Wrocław-Fabryczna. "Komendant Główny Policji w imieniu policjantów i pracowników Polskiej Policji składa kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie. Dzisiejszy dzień jest tragedią dla nas wszystkich... Obaj zostaną w naszych sercach i naszej pamięci na zawsze" - czytamy w oświadczeniu. Jak przekazała w oświadczeniu policja, asp. sztab. Ireneusz Michalak wstąpił do formacji 26 lat temu.