Prawdopodobnie ten człowiek miał broń tak zwaną czarnoprochową. (...) Moim zdaniem dostęp do broni w Polsce jest bardzo łatwy, dlatego że broń czarnoprochową każdy sobie może kupić - stwierdził na antenie TVN24 Dariusz Nowak, były funkcjonariusz i rzecznik małopolskiej policji, który komentował sprawę zatrzymania 44-latka ściganego za ciężkie zranienie dwóch policjantów.

Dożywocie będzie grozić 44-latkowi, który ma usłyszeć zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. Maksymilian F. został zatrzymany w sobotę rano przez dolnośląskich funkcjonariuszy. W piątek późnym wieczorem mężczyzna zaatakował za bronią dwóch policjantów. Jak dowiedział się nasz reporter, obaj mają rany postrzałowe głowy.

Maksymilian F. ujęty Mężczyzna został zatrzymany na terenie Wrocławia | Policja we Wrocławiu Maksymilian F. został ujęty w sobotę po godzinie 9 | Policja we Wrocławiu Maksymilian F. został ujęty przez dolnośląskich policjantów | Policja we Wrocławiu Zatrzymany 44-latek | KWP Wrocław Mężczyzna został zatrzymany na terenie Wrocławia | Policja we Wrocławiu Maksymilian F. został ujęty w sobotę po godzinie 9 | Policja we Wrocławiu Maksymilian F. został ujęty przez dolnośląskich policjantów | Policja we Wrocławiu Zatrzymany 44-latek | KWP Wrocław Mężczyzna został zatrzymany na terenie Wrocławia | Policja we Wrocławiu Maksymilian F. został ujęty w sobotę po godzinie 9 | Policja we Wrocławiu

Nowak: jestem pełen uznania, bo obława była szybka, zdecydowana

Gościem TVN24 był Dariusz Nowak, były funkcjonariusz i rzecznik małopolskiej policji. Ocenił przebieg trwającej ponad 10 godzin, zakończonej sukcesem, obławy na 44-latka. - Jestem pełen uznania, bo to było szybkie, zdecydowane - stwierdził. - Ten człowiek był zdeterminowany. Ja myślę, że on przypuszczał, że zabił dwóch policjantów, więc nie miał nic do stracenia - dodał.

- Gdyby stanął mu ktoś na drodze, to by znowu strzelał i chciał zabić, więc myślę, że organizacja całej obławy, jej przeprowadzenie, no to trzeba oceniać bardzo wysoko. I chwała policjantom, policjantom nie tylko z Wrocławia, bo z tego co wiem, to tam byli też policjanci z innych jednostek, że nie dopuścili do tego, że ten groźny bandyta z bronią grasowałby dalej po mieście, bo mogłoby dojść do kolejnego nieszczęścia - powiedział Nowak.

Nowak: dostęp do broni w Polsce jest bardzo łatwy

Jak stwierdził, "prawdopodobnie ten człowiek miał broń tak zwaną czarnoprochową". - W Polsce bardzo dużo się mówi na temat tej broni. Trochę ludzie myślą, że to jest pistolet na kapiszony, a to jest nic podobnego. Od wielu lat mówi się o tym, nic się nie robi i często słyszy się takie głosy, że dostęp do broni w Polsce jest bardzo utrudniony. Nic podobnego. Moim zdaniem dostęp do broni w Polsce jest bardzo łatwy, dlatego że broń czarnoprochową każdy sobie może kupić - dodał.

Dariusz Nowak TVN24

- To są repliki, to jest nowoczesna broń, która może z odległości, pistolet 50 metrów strzelać. Można z niej i trafić. A z karabinu na amunicję czarnoprochową do 1,5 kilometra. Więc wiecie państwo, jak bardzo jest to precyzyjna broń, a od wielu lat każdy może mieć do niej dostęp - powiedział.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks//mrz

Źródło: TVN24