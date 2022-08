Atak niebezpiecznym narzędziem we Wrocławiu. 29-latek w ciężkim stanie

29-latek raniony niebezpiecznym narzędziem trafił w poważnym stanie do szpitala po ataku, do którego doszło we wtorek po południu we Wrocławiu. Jak informuje policja, 61-latek podejrzewany o atak został zatrzymany dzięki współpracy mieszkańców i wieczorem był przesłuchiwany.