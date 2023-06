Andrij Deszczycia laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Andrij Deszczycia, były ambasador Ukrainy w Polsce, został laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wyróżnienie zostało wręczone w niedzielę w Ossolineum we Wrocławiu. - Odbieram to jako gest wsparcia dla Ukrainy i Ukraińców, którzy dzielnie walczą z agresją rosyjską - powiedział Deszczycia.

- Andrij Deszczycia to wielki przyjaciel Polski i Wrocławia. Cieszę się, że możemy wyróżnić go Nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przyznawaną tym, którzy uosabiają "myślenie o państwie jako o dobru wspólnym". Od ponad roku Ukraina myśli nie tylko o swojej, ale też o naszej, polskiej i europejskiej wspólnocie, z poświęceniem walcząc z rosyjskim najeźdźcą. Ambasador Deszczyca wielokrotnie udowodnił, że te wartości, którymi kierował się w swoim życiu i publicznej działalności Jan Nowak-Jeziorański, są mu niezwykle bliskie - stwierdził w niedzielę prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Deszczycia: odbieram tę nagrodę jako nagrodę dla całego narodu ukraińskiego

Podkreślił, że o te same wartości walczył Nowak-Jeziorański, Wrocław, cała Polska - Polki i Polacy w ostatnich dziesięcioleciach. - I dawali nam przykład, by być niezależnym i wolnym narodem. Niestety, płacimy za to wielką cenę - zauważył laureat. Poprosił o uczczenie minutą ciszy tych, którzy zginęli "w obronie państwa ukraińskiego, w obronie wolności, w obronie Europy".