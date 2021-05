Wracają koncerty. W nowym rozporządzeniu daty i zasady

Kultura i rozrywka na otwartym powietrzu

Zmiany także co do imprez w pomieszczeniach

Jeden z przepisów zmienionego rozporządzenia stanowi: " Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie (...) działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (...) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach , pod warunkiem: 1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni; 2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa (...); 3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków”.

Protest branży muzycznej

Nowe limity miejsc podczas meczów piłkarskiej reprezentacji

W rozporządzeniu zapisano także między innymi, że obowiązującego ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności na obiektach sportowych na otwartym powietrzu - nie więcej niż 25 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami - nie stosuje się do meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn przeciwko: reprezentacji Federacji Rosyjskiej, rozgrywanego 1 czerwca 2021 r. we Wrocławiu oraz reprezentacji Republiki Islandii, rozgrywanego 8 czerwca 2021 r. w Poznaniu. Rozporządzenie przesądza, że podczas tych wydarzeń udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni.