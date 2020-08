"W Europie na naszych oczach dzieją się sceny dramatyczne". Wraca program "Kobieta na krańcu świata"

- Na Morzu Śródziemnym wciąż dryfują kolejne statki z osobami, które trzeba uratować. To temat dramatyczny, ważny i bardzo potrzebny - mówiła we "Wstajesz i weekend" Martyna Wojciechowska, autorka programu "Kobieta na krańcu świata", który wraca na antenę TVN. Ekipa programu między innymi tym tematem zajęła się na Malcie.

"Obozy dla uchodźców są przepełnione"

Wojciechowska pytana, po co podróżować w czasach pandemii, kiedy jest wiele ograniczeń i ryzyka, odpowiedziała, że "właśnie dlatego, że w tym czasie, kiedy my wszyscy mierzymy się z wyzwaniami, musimy zdać sobie sprawę, że są ludzie, dla których te wyzwania są często nie do przezwyciężenia".

- Obozy dla uchodźców są przepełnione, uchodźcy dryfują po morzu już teraz nie tylko dlatego, że my, Europa odwracamy od nich oczy i nic chcemy ich podjąć - mówię tu o Włochach, którzy mówią "mamy już dość uchodźców, teraz mamy jeszcze większy problem, bo mamy COVID" i po prostu boją się przyjmować nowych ludzi. Tak samo jest z Maltańczykami. Mówią: wróćcie do domu, do siebie. Rzecz w tym, że nie mają gdzie wracać. Najczęściej ludzie są szmuglowani przez Libię. To jest szalenie niebezpieczny i zdestabilizowany kraj - mówiła Wojciechowska.