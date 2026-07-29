Rozłam w PiS Wpłynął wniosek PiS o powołanie wicemarszałka Sejmu. Włodzimierz Czarzasty: podjąłem decyzję Mikołaj Stępień |

Czarzasty podjął decyzję w sprawie wniosku dotyczącego Marcina Ociepy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Na środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wpłynął wniosek o powołanie posła Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka izby.

- Jednocześnie, informuję, że w związku z tym, że zachodzą bardzo energiczne zmiany i przemiany w ramach Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, podjąłem decyzję o nieprocedowaniu na tym posiedzeniu Sejmu kwestii powołania pana posła Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka - mówił Czarzasty nawiązując do obecnych wydarzeń w PiS.

W środę część parlamentarzystów tej formacji związanych ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, zapowiedziała powstanie nowego klubu parlamentarnego.

- Uważam, że w przeciągu najbliższego miesiąca, to znaczy w sierpniu, wszystkie procesy, które się rozpoczęły, się zakończą, a może jeszcze do tego dojdą nowe procesy, które też będą wymagały czasu - uzasadniał swoją decyzję marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

PiS zgłosił kandydata na wicemarszałka Sejmu

O zgłoszeniu kandydatury Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu poinformował w poniedziałek przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Błaszczak został zapytany, czy to jest ruch uprzedzający, żeby wicemarszałka nie otrzymał Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. - Proszę pamiętać, że nawet kiedy powstanie inny klub reprezentujący inną partię, którą buduje Mateusz Morawiecki, to Prawo i Sprawiedliwość wciąż będzie największym klubem opozycji - powiedział szef klubu PiS.

Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego wicemarszałka Sejmu od 2023 roku, kiedy Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia posłów. Prezes partii Jarosław Kaczyński mówił wówczas, że "nie będzie innego kandydata".