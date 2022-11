Jest zapowiedź wniosku do prokuratury w sprawie finansowania kampanii Grzegorza Tobiszowskiego

Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, zapowiedział w "Kropce nad i" w TVN24 złożenie przez jego ugrupowanie wniosku do prokuratury w związku z reportażem "Do spółki z PiS. Kopalnia interesów", w którym dziennikarze ujawniają, że na kampanię europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego wpłacali ludzie zatrudnieni w państwowych spółkach górniczych, które - jako wiceminister energii - nadzorował. - Oni muszą mieć swoją własną oligarchię, żeby później przetrwać - dodała Joanna Mucha z Polski 2050.

Dziennikarz tvn24.pl Grzegorz Łakomski i Dariusz Kubik z redakcji "Czarno na białym" przeanalizowali finansowanie kampanii wyborczych kandydatów PiS w ostatnich wyborach do europarlamentu. Ustalili, że znaczną część tych kampanii sfinansowały osoby sprawujące kierownicze stanowiska w zależnych od rządu spółkach i zależnych od PiS instytucjach państwowych. Rezultaty dziennikarskiego śledztwa można zobaczyć w reportażach "Do spółki z PiS. Parakampania" oraz "Do spółki z PiS. Kopalnia interesów".

W tym ostatnim materiale dziennikarze pokazują, kto wpłacał na kampanię europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego. W ciągu pierwszych 11 tygodni kampanii do europarlamentu na fundusz wyborczy PiS ze wskazaniem na Tobiszowskiego wpłynęły zaledwie 24 tysiące złotych. Jednak w kolejnych dwóch tygodniach, jak wynika z ustaleń reporterów, darowizn gwałtownie przybyło. Wpłacali m.in. ludzie zatrudnieni w państwowych spółkach górniczych, które - jako wiceminister energii - nadzorował Tobiszowski.

Gawkowski zapowiada wniosek do prokuratury

O tej sprawie dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 Joanna Mucha z koła Polska 2050 oraz Krzysztof Gawkowski z klubu Lewicy.

- Jeżeli pan europdeputowany Tobiszowski rzeczywiście mówi, że załatwiał pracę, (...), to już dziś zapowiadam, że jutro Lewica złoży wniosek do prokuratury, to jest przestępstwo urzędnicze i podlega również pod ściganie z przepisów antykorupcyjnych - zadeklarował Gawkowski.

- Jeżeli takie słowa padły, dzisiaj zostanie to wyemitowane (wypowiedź padła przed emisją programu w TVN24), a pani redaktor dokładnie to cytuje, (...) to składamy wniosek do prokuratury o ściganie, to jest po pierwsze przestępstwo urzędnicze, po drugie korupcyjne - mówił dalej Gawkowski po tym, jak prowadząca program przytaczała fragmenty wypowiedzi europosła Tobiszowskiego, w których przyznaje, że załatwiał pracę osobom, które potem wpłacały na jego kampanię.

Przyznaję się do Mikuły. To jest mój kolega. Mojego kolegę dałem na stanowisko. Zaakceptowałem pana Tomasza Rogalę na prezesa, bo rzeczywiście z nim współpracowałem. I trzeci - przyznaję się do Srokowskiego, chociaż po nim jeżdżą

- Wierzę, że Ziobro w tej sprawie nie będzie miał wyboru, podejmuje decyzję, wysyła wniosek o uchylenie immunitetu do Parlamentu Europejskiego - mówił dalej Gawkowski. Stwierdził, że "to jest właśnie przykład tego, jak ta czarna ośmiornica obsiadła spółki Skarbu Państwa".

Mucha: oni muszą mieć swoją własną oligarchię, żeby przetrwać

Joanna Mucha mówiła, że "poza utrzymaniem władzy, drugim celem PiS-u jest tworzenie własnej oligarchii". - Muszą mieć swoją oligarchię, żeby później przetrwać. Właśnie ta sprawa o tym świadczy - dodała.

- Jak to można zakwalifikować prawnie, to niech prawnicy się nad tym zastanawiają. Na pewno można się przyczepić do kwestii ładu korporacyjnego, czyli wybierania przez odpowiednie ciała tych osób (do państwowych spółek - red.). Natomiast czy oni działali - mogłoby się zdawać - w zorganizowanej grupie przestępczej, czy nie, czy to są tylko ich indywidualne chęci wpłaty, mam nadzieję, że kiedyś będzie mógł to ocenić niezależny sąd - dodała posłanka.

- My jako opozycja naprawdę mamy wielkie zadanie, żeby w przyszłej kadencji tego typu rzeczy w ogóle nie były możliwe - powiedziała.

Wpłaty członków zarządu PGG na kampanię Grzegorza Tobiszowskiego TVN24

