Wpłaty na kampanie polityków PiS. Kosiniak-Kamysz: jest coś dziwnego

Jeżeli nikt nie przekroczył limitu wpłat, jaki obowiązuje w Polsce, (...) to tutaj nie ma złamania prawa. Ale jest coś dziwnego, że te wszystkie wpłaty odbywają się w jeden dzień - powiedział w "Faktach po Faktach" lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Komentował wysokie wpłaty od osób ze spółek Skarbu Państwa na kampanie polityków PiS. Wskazywał też, że w ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie "wymieniono prezesów" niektórych spółek. - Może ta rotacja była potrzebna po to, żeby zwiększać liczbę osób, które będą później wpłacać na kampanię - ocenił.

Szef PSL o wpłatach na kampanie polityków PiS: jest coś dziwnego

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "jeżeli nikt nie przekroczył limitu wpłat, jaki obowiązuje w Polsce, to jest 15-krotność minimalnego wynagrodzenia w trakcie jednej kampanii wyborczej, to tutaj nie ma złamania prawa". - Ale jest coś dziwnego, że te wszystkie wpłaty odbywają się w jeden dzień - przyznał.

Jego zdaniem "jeszcze bardziej bulwersujące jest to, co zrobiono w spółkach Skarbu Państwa". - Karuzela stanowisk. Są spółki na przykład energetyczne, gdzie w ciągu ostatnich siedmiu lat siedmiokrotnie, ośmiokrotnie wymieniono prezesów - zauważył. Jak ocenił, "może ta rotacja była potrzebna po to, żeby zwiększać liczbę osób, które będą później wpłacać na kampanię".