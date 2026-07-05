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Wpis Lewandowskiej i fala komentarzy. "Ludziom wydaje się, że nie ma prawa czuć"

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Anna Lewandowska
Wpis Lewandowskiej i fala komentarzy. Chorzewska: pojawia się klasyczny mechanizm psychologiczny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/PAP/EPA
Z uwagi na to, że napisała to Anna Lewandowska, która jest symbolem statusu, sukcesu, pojawia się klasyczny mechanizm psychologiczny. To się nazywa błąd atrybucji - mówiła w TVN24 psycholożka Magdalena Chorzewska. - Ludzie, widząc taką osobę, zakładają, że nie powinna mieć żadnych problemów, już na pewno nie powinna przeżywać lęków - tłumaczyła.

Anna Lewandowska opublikowała we wtorek na Instagramie wpis, w którym podzieliła się swoimi obawami dotyczącymi przeprowadzki z Barcelony do Chicago. Jej mąż, Robert Lewandowski, podpisał niedawno kontrakt z Chicago Fire. "Choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję" - napisała Lewandowska. Wyznanie sportsmenki, bizneswoman i matki dwóch dziewczynek spotkało się w internecie z mieszanymi reakcjami, również hejtem.

Reakcje na wpis Lewandowskiej. "Klasyczny mechanizm psychologiczny"

Wpis Lewandowskiej i liczne reakcje z nim związane komentowała w niedzielę na antenie TVN24 psycholożka i psychoterapeutka Magdalena Chorzewska.

Jak przypomniała, wpis był wyrazem emocji przeżywanych przez Lewandowską. Przyznała, że nie spodziewała się tego, co wydarzyło się później. Oceniła, że "fala hejtu jest bardzo duża". - Natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, że tak działają algorytmy i słowa krytyki jakoś łatwiej się wybijają i je widać - zaznaczyła.

- Gdyby napisała te słowa jakaś przypadkowa osoba, kobieta, która mówi: boję się przeprowadzki, boję się, jak moje dzieci odnajdą się w innym kraju, to ludzie raczej mówiliby: trzymamy za ciebie kciuki, powodzenia, będzie dobrze - oceniła. Ale - jak kontynuowała Chorzewska - z uwagi na to, że "napisała to Anna Lewandowska, która jest symbolem statusu, sukcesu, bogactwa, urody, idealnego ciała, a jednocześnie bycia w rodzinie, bycia matką, to tutaj pojawia się klasyczny mechanizm psychologiczny".

- To się nazywa błąd atrybucji - powiedziała. - Ludzie, widząc taką osobę, zakładają, że ona nie powinna mieć żadnych problemów, już na pewno nie powinna przeżywać lęków. A wyprowadzka z wielomilionowym kontraktem do Stanów właściwie powinna być cudownym momentem w życiu, a nie chwilą związaną z niepewnością - dodała psycholożka.

Anna Lewandowska
Anna Lewandowska
Źródło zdjęcia: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/PAP/EPA

- Więc myślę, że to jakoś najbardziej obserwatorom, czy ludziom, którzy komentują, nie zgadza się w tej wypowiedzi Anny Lewandowskiej. A pamiętajmy o tym, że ona ma do tego pełne prawo, bo tak samo jak my jest człowiekiem - zaznaczyła.

Psycholożka: pieniądze nie chronią przed nieprzyjemnymi emocjami

Chorzewska zauważyła, że Lewandowska "budzi emocje od lat i jest oceniana bardzo różnie".

- Tu może następować taka dehumanizacja osoby publicznej, czyli ludziom wydaje się, że ona nie ma prawa czuć, już na pewno nie ma prawa przeżywać emocji związanych z lękiem, z niepewnością - oceniła psycholożka.

Zauważyła dalej, że Anna Lewandowska ma "wizerunek osoby radzącej sobie świetnie, takiej, która jest mocno skuteczna, mocno zdyscyplinowana, w zasadzie zawsze uśmiechnięta". - Więc ten wpis, który jednak odsłania wrażliwą część Anny, być może gdzieś budzi jakiś zgrzyt u ludzi, że "jak to, ona taka kobieta sukcesu może tak czuć?" - dodała Chorzewska.

CZYTAJ TEŻ: Tak Hiszpanie żegnają Annę Lewandowską i reagują na jej wpis

Uczulała przy tym, że "może się niektórym wydawać, że pieniądze chronią przed cierpieniem, co oczywiście nie jest prawdą". Podkreśliła, że "w gabinetach psychiatrów, psychoterapeutów i psychologów jest mnóstwo ludzi mających wyższy status finansowy i tak samo cierpiących, bo pieniądze nie chronią przed trudnościami, nie chronią tak samo przed różnego rodzaju nieprzyjemnymi emocjami".

Źródło: TVN24
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Tagi:
Anna LewandowskaRobert LewandowskiBarcelonaChicagoUSA
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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