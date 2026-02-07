Logo strona główna
Polska

Napięcie między ambasadorem a marszałkiem Sejmu. Sikorski zapowiada, co zrobi

Radosław Sikorski
Sikorski: będę chciał wiedzieć, na ile to było stanowisko władz amerykańskich
Źródło: TVN24
Będę chciał wiedzieć, na ile to było stanowisko władz amerykańskich - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany o sprawę zerwania kontaktów przez ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

W piątek Radosław Sikorski wziął udział w briefingu prasowym dla polskich mediów w Polskim Muzeum w Ameryce w Chicago. Korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona zapytał o komentarz w sprawie wypowiedzi amerykańskiego ambasadora Toma Rose'a o marszałku Sejmu Włodzimierzu Czarzastym.

- Nie zamierzam się odnosić do tego, będąc w Stanach Zjednoczonych. Rozważę to po powrocie do kraju. Natomiast będę chciał wiedzieć, na ile to było stanowisko władz amerykańskich, a na ile osobiste pana ambasadora i czy tu była jakaś koordynacja z naszą opozycją - powiedział.

Rose w czwartek ogłosił zerwanie wszelkich kontaktów z Czarzastym po tym, gdy polski polityk odmówił poparcia wniosku o przyznanie prezydentowi USA pokojowego Nobla, zarzucając mu destabilizowanie instytucji międzynarodowych poprzez politykę siły i naruszanie prawa międzynarodowego.

Ambasador USA w Polsce: zrywamy kontakty z marszałkiem Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: zrywamy kontakty z marszałkiem Czarzastym

Świat
Republikański kongresmen: czas na nowego ambasadora

Republikański kongresmen: czas na nowego ambasadora

Świat

Sikorski o działaniach administracji Trumpa

Departament Stanu USA jak dotąd nie zabrał głosu w sprawie Rose'a i nie odpowiedział na pytania, czy zapowiadane przez ambasadora zerwanie kontaktów z Czarzastym jest polityką całej administracji USA.

Szef polskiej dyplomacji odmówił jednak sprecyzowania, co miał na myśli, mówiąc o możliwej koordynacji z opozycją.

Pytany o to, czy starania administracji Trumpa, by wpływać na politykę wewnętrzną w Polsce i innych krajach, zagrażają politycznemu sojuszowi z Ameryką, Sikorski odparł: - Rzeczywiście w przeszłości tak bywało, że wśród sojuszników nie ingerowaliśmy w procesy rywalizacji partyjnej w swoich krajach nawzajem i mnie się to bardziej podobało.

Wicepremier nie odpowiedział jednoznacznie dopytywany o to, czy decyzja marszałka Sejmu o odmowie poparcia wniosku o nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa była konsultowana z rządem. Oznajmił jedynie, że "jest zawsze do dyspozycji najwyższych władz państwowych, a więc i prezydenta, i drugiej osoby w państwie, jaką jest marszałek".

Wniosek o nagrodę Nobla dla Trumpa. Czarzasty podjął decyzję
Wniosek o nagrodę Nobla dla Trumpa. Czarzasty podjął decyzję

Sikorski o spotkaniu Patryka Jakiego

Sikorski był też zapytany o piątkowe spotkanie europosła i wiceprezesa PiS Patryka Jakiego w Waszyngtonie z kongresmenami, o którym Jaki poinformował na X. Obecna była na nim między innymi kontrowersyjna prorosyjska kongresmenka republikanów Anna Paulina Luna.

Minister porównał to spotkanie do kontaktów Antoniego Macierewicza z byłym kongresmenem Daną Rohrabacherem, przezywanym niegdyś "człowiekiem Putina" w Kongresie. - Tradycja zobowiązuje (...). Wydaje mi się, że to się samo komentuje - podsumował.

Wizyta szefa MSZ w Chicago

Sikorski zakończył w piątek w Chicago swoją trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, której głównym punktem był udział w zwołanej przez Departament Stanu konferencji na temat uniezależnienia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych od Chin. Spotkał się tam z gubernatorem stanu Illinois i potencjalnym kandydatem demokratów na prezydenta J.B. Pritzkerem oraz burmistrzem Chicago Brandonem Johnsonem, a także Markiem Rubio.

Sikorski i Rubio w Waszyngtonie. Tak się przywitali
Sikorski i Rubio w Waszyngtonie. Tak się przywitali

Świat

Wizytę zamknęło spotkanie z przedstawicielami Polonii w Muzeum Polskim w Ameryce, w którego czasie odpowiadał na uwagi i pytania Polonii na temat sytuacji w Polsce oraz polityki zagranicznej. Sikorski przekonywał między innymi, że w Polsce nadal obowiązuje zgoda ponad podziałami w sprawie fundamentów polityki, w tym sojuszu z Ameryką. Przestrzegał też przed postrzeganiem Ukrainy i Niemców jako wroga, bo - jak mówił - "wrogiem jest Putin".

pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychUSAWłodzimierz Czarzasty
