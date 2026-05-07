Polska Wpadł pod pociąg, bo chciał pomóc. Rozmowa z 17-latkiem w "Uwadze!" TVN

Ze stacji Bierwiecka Wola codziennie dojeżdżał do szkoły. To tu 14 lutego doszło do wypadku. Gdy Dominik pomagał wnieść wózek do pociągu nieznajomej kobiecie, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i 17-latek wpadł pomiędzy pociąg i peron. Jeden z pasażerów, widząc co się stało, zaciągnął hamulec bezpieczeństwa. Pociąg zatrzymał się po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.

Dominik w ciężkim stanie trafił do szpitala. Walka o jego życie i powrót do zdrowia toczyła się przez kolejne kilka tygodni. Historia 17-latka poruszyła lokalną społeczność. W sieci pojawił się apel o oddawanie krwi dla chłopaka. Ruszyła też zbiórka na pomoc dla Dominika i jego rodziny.

17-latek opuścił już szpital. Teraz czeka go długa rehabilitacja. Po ponad dwóch miesiącach od wypadku z Dominikiem i jego rodzicami rozmawiał reporter "Uwagi!" Jakub Dreczka.