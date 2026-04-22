Polska Wpadka kancelarii prezydenta. Tytuł dla lekarza, który nie żyje od kilku miesięcy Oprac. Justyna Sochacka |

Prezydent o kryzysie w ochronie zdrowia

W ubiegłym tygodniu w "Monitorze Polskim" zostało opublikowane postanowienie prezydenta w sprawie nadania tytułu profesora. Datowane jest na 18 lutego 2026 roku. Zgodnie z nim tytuł profesora został między innymi przyznany dr hab. Maciejowi Chałubińskiemu, który zmarł w sierpniu zeszłego roku. O śmierci alergologa informowały Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz jego uczelnia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Według przepisów, tytuł profesora nie jest nadawany osobom zmarłym. O pomyłce kancelarii prezydenta poinformował w poniedziałek Puls Medycyny.

Kancelaria prezydenta tłumaczy

Biuro Mediów i Listów Prezydenta Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazało Pulsowi Medycyny, że wniosek o nadanie tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Chałubińskiemu wpłynął w 2025 roku z Rady Doskonałości Naukowej.

Dodało, że w toku procedowania wniosku kancelaria prezydenta "nie została poinformowana o śmierci dr hab. Macieja Zygmunta Chałubińskiego ani przez Radę Doskonałości Naukowej, ani przez inne właściwe podmioty". Jak czytamy, informacja o jego śmierci została przekazana do kancelarii prezydenta "już po podpisaniu postanowienia".

"Obecnie prowadzone są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji w ramach obowiązujących procedur" - przekazała kancelaria prezydenta.

Ceniony alergolog

Zygmunt Chałubiński był cenionym specjalistą w dziedzinie alergologii, chorób wewnętrznych oraz immunologii klinicznej. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Kierował Kliniką Immunologii i Alergii UM w Łodzi.

Chałubiński był również autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz współautorem rozdziałów w podręcznikach medycznych.