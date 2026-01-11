Nawrocki do kibiców: wiecie, że jestem jednym z was Źródło: TVN24

W sobotę prezydent wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze w Częstochowie. Po części dostępnej dla wszystkich miało miejsce spotkanie "w bardziej wyselekcjonowanym gronie", gdzie prezydent wyszedł do oczekujących go kibiców - pisze Szymon Jadczak w artykule opublikowanym w niedzielę w Wirtualnej Polsce.

Karol Nawrocki uczestniczący w XVIII pielgrzymce kibiców na Jasną Górę Źródło: PAP/Waldemar Deska

"Szeroko uśmiechnięty podszedł do stojącego na przodzie grupy mężczyzny w czarnej bluzie i dżinsowych spodniach. Przywitali się jak starzy znajomi i uścisnęli. 'Jagiellonia' - mówi Nawrocki. I zaczyna witać się z kolejnym kibicem. Tyle widać i słychać na filmiku, który można obejrzeć między innymi na profilach posłów PiS Michała Wosia i Sebastiana Kalety oraz wielu stronach związanych z kibicami i ruchem kibicowskim" - czytamy.

Jak pisze WP, mężczyzna to Tomasz P. ps. "Dragon". "To człowiek wiele razy skazywany za ciężkie przestępstwa. A dziś czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym nieprawomocnie został skazany na sześć lat więzienia przez Sąd Okręgowy w Białymstoku" - czytamy. WP wskazała, że Tomasz P. skazany został za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia.

Komentarz rzecznika prezydenta

Obrońca Tomasza P., adwokat Rafał Gulko tłumaczy Wirtualnej Polsce, że jego klient formalnie jest osobą niekaraną. "Poprzednie wyroki uległy zatarciu, a wyrok z 2024 r. jest nieprawomocny, złożyliśmy apelację i wciąż czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy w sądzie drugiej instancji" - mówi.

Cytowany w publikacji WP rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany o sprawę wyjaśnia, że "prezydent RP Karol Nawrocki uczestniczył wczoraj w XVIII Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, by wspólnie z kibicami z całej Polski modlić się przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej".

"Pan Prezydent wziął udział we Mszy Świętej, a następnie wygłosił przemówienie do zgromadzonych Pielgrzymów. Jak w każdym tego typu otwartym wydarzeniu publicznym z udziałem Prezydenta RP, była okazja do krótkich, bezpośrednich i kurtuazyjnych powitań Pana Prezydenta z uczestnikami Pielgrzymki" - odpowiada Leśkiewicz.

Wysłaliśmy do Kancelarii Prezydenta pytania o spotkanie oraz o to, czy prezydent znał Tomasza P. wcześniej i wiedział o toczącym się wobec niego postępowaniu. Czekamy na odpowiedź.

W niedzielę na antenie Polsat News poseł KO Robert Kropiwnicki przekonywał, że ilość przestępców w środowisku kibicowskim jest wysoka. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Błażej Poboży, odnosząc się do słów Kropiwnickiego, stwierdził: - Obrażacie patriotów, obrażacie kibiców.

Sprawę skomentował później szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się przy tym także do doniesień WP. "Panie Poboży, Pan chyba dziś dopytywał o to Roberta Kropiwnickiego w programie? Pytał Pan o to czy ktoś tam był przestępcą. I co, podoba się to Panu? Był Pan wiceszefem MSWiA. Policjanci narażają życie aby z takimi kibolami walczyć. A tutaj? Jak Pan to skomentuje?" - napisał.

— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) January 11, 2026 Rozwiń Marcin Kierwiński odpowiada doradcy prezydenta Źródło: X

