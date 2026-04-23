Wniosek o odwołanie ministry Hennig-Kloski. Tak zagłosuje Lewica Oprac. Kuba Koprzywa |

Wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministry klimatu i środowiska, pod którym podpisało się około 100 posłów między innymi z Konfederacji oraz PiS, trafił do Sejmu pod koniec marca. Z przepisów wynika, że musi być rozpatrzony najpóźniej na posiedzeniu, które zaplanowane jest w dniach 28-30 kwietnia.

Marszałek Sejmu potwierdził, że wniosek dotyczący Hennig-Kloski będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. - Jest umieszczony w programie (obrad) w czwartek (30 kwietnia) - poinformował Czarzasty.

Jak zagłosuje Lewica w sprawie Hennig-Kloski?

Dopytywany, jakie jest stanowisko Lewicy w sprawie wniosku o odwołanie Hennig-Kloski i czy będzie namawiał posłów swojej formacji do jej obrony odparł, że "nie musi namawiać posłów i posłanek Lewicy do bronienia ministrów z rządu, który Lewica tworzy".

Na pytanie, czy nie niepokoją go między innymi doniesienia o możliwych nieprawidłowościach wokół programu Czyste Powietrze, Czarzasty odparł: "Jeżeli są jakieś niejasności, powinna zająć się tym prokuratura i sądy". - Jeżeli będzie jakikolwiek udział jakichkolwiek osób, które powinny być w tej sprawie ukarane, to powinno się to zdarzyć - podkreślił.

"Jesteśmy lojalnym partnerem tego rządu"

Marszałek Sejmu ocenił, że w sprawie Hennig-Kloski mamy "na razie wniosek polityczny". - A jeżeli chodzi o wnioski polityczne, to my jesteśmy lojalnym partnerem tego rządu, który załatwia wiele spraw związanych z programem Lewicy. W związku z tym uważamy, że po prostu trzeba brać odpowiedzialność za ministrów tego rządu. Dlatego Lewica będzie broniła ministrów rządu, który Lewica tworzy - powiedział Czarzasty.

We wniosku o odwołanie Hennig-Kloski zarzucono jej między innymi brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu "Czyste Powietrze", a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26 czy "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

