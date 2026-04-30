Polska

"Kto kłamał?". Jak zapadała decyzja w Polsce 2050

Dorota Łoboda i Michał Gramatyka
Gramatyka o głosowaniu nad odwołaniem Hennig-Kloski: decyzja zapadła we wtorek
Decyzja o naszym głosowaniu zapadła we wtorek wieczorem - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł Polski 2050 Michał Gramatyka, komentując wniosek o odwołanie ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski. Inne stanowisko usłyszała w Sejmie dzień później prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska. Ostatnie wydarzenia komentowała też rzecznika klubu KO Dorota Łoboda.

Sejm odrzucił w czwartek wniosek posłów PiS i Konfederacji o odwołanie ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Przeciw wotum nieufności głosowali posłowie koalicji - z wyjątkiem trójki, która nie wzięła udziału w głosowaniu oraz posła Polski 2050 Bartosza Romowicza, który był za odwołaniem ministry.

Próba odwołania Hennig-Kloski nałożyła się na napięcia między klubem Polski 2050 a klubem Centrum. Szefowa MKiŚ parę miesięcy temu przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz wybory na przewodniczącą Polski 2050 - odeszła z klubu Polski 2050, zakładając klub Centrum. Część posłów Polski 2050 nie wykluczała głosowania za jej odwołaniem.

O to, jak czwartkowe głosowanie może wpłynąć na postrzeganie koalicji rządzącej, była pytana w "Faktach po Faktach" w TVN24 posłanka i rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. Jej zdaniem Polacy "mimo wszystko będą mówić o tym, że ostatecznie koalicja pokazała swoją siłę (...), że choć burzliwe były to dni przed dzisiejszymi głosowaniami, to jednak ostatecznie wyszliśmy zwycięsko".

"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski

Marcin Złotkowski

"Decyzja o naszym głosowaniu zapadła we wtorek"

Prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska zapytała następnie wiceministra cyfryzacji, posła Polski 2050 Michała Gramatykę o to, co jego ugrupowanie zyskało "awanturą o panią Hennig-Kloskę". - Ja od początku, jak tylko pojawiło się wotum, mówiłem, że będę bronił pani minister Hennig-Kloski, bo nie wyobrażam sobie głosowania przeciwko ministrowi rządu, którego jestem elementem - odpowiedział.

Gramatyka na uwagę, że należał do jednej z nielicznych osób w Polsce 2050 o takim stanowisku, przypomniał, że jego ugrupowanie zaproponowało ministrze klimatu spotkanie. Do tego spotkania doszło we wtorek wieczorem po - jak przekazał polityk - "serii deklaracji, że pani minister nie przyjdzie, że nie ma ochoty z nami rozmawiać, że nie chce być grillowana".

Kolenda-Zalewska zwróciła uwagę, że była w środę w Sejmie i posłowie z Polski 2050 mówili jej, że nie wiedzą jeszcze, jak będą głosować. - To jest niemożliwe, dlatego że decyzja o naszym głosowaniu zapadła we wtorek wieczorem - odparł.

- Posłowie z pana klubu okłamali mnie wczoraj i mam na to dowody, bo usłyszałam, że decyzja klubu w sprawie głosowania zapadnie dzisiaj rano na klubie, więc kto kłamał? - spytała dziennikarka.

Gramatyka przekazał wówczas, że już w momencie, kiedy Hennig-Kloska przyszła na wtorkowe spotkanie, "było wiadomo, że Polska 2050 będzie jej bronić". Dopytywany, dlaczego w takim razie posłowie ugrupowania mówili następnego dnia coś innego, odpowiedział: - Myślę, że warto ich o to zapytać. 

Wcześniej w czwartek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - jeszcze przed rozpoczęciem obrad - poinformowała, że jej ugrupowanie "da ostrożny kredyt zaufania" minister klimatu oraz minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie i zagłosuje za odrzuceniem wniosków o wotum nieufności. - Polska 2050 od początku mówiła, że chcemy rozmawiać - podkreśliła.

Rzeczniczka klubu KO: niepotrzebne były publiczne połajanki

Jak z punktu widzenia głównego koalicjanta wyglądała sprawa z głosowaniem nad wotum nieufności wobec Hennig-Kloski? - Rzeczywiście niepotrzebne były publiczne połajanki i publiczne dołączanie się do głosów opozycji. Krytyka publiczna ministra czy ministry z własnego rządu nigdy dobrze nie wygląda - oceniła Łoboda.

- Rozumiem pewne obiekcje, rozumiem potrzebę odróżnienia się od koalicji, natomiast myślę, że można to robić w inny sposób niż taka publiczna krytyka własnego ministra i dołączanie się do głosu opozycji, bo właściwie zadowolona z tego była wyłącznie opozycja - dodała rzecznika klubu KO.

Oceniła również, że "to była jedna z kolejnych prób dla tego rządu". - Nigdy nie mówiliśmy, że rządzenie w koalicji jest łatwe - zaznaczyła Łoboda.

