Wotum nieufności dla ministry zdrowia. Jest opinia komisji

Jolanta Sobierańska-Grenda: chcemy wypracować model, który będzie najbardziej przyjazny dla pacjenta

Na środowym posiedzeniu sejmowej komisji posłowie rozpatrywali i opiniowali poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia. Wniosek negatywnie zaopiniowało 19 posłów, a 15 - pozytywnie. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Sobierańska-Grenda powiedziała, że "z uwagą i z pokorą" wysłuchała wniosku. Zwróciła uwagę, że objęła stanowisko w lipcu, "w określonej sytuacji, w trakcie roku budżetowego". Poinformowała między innymi o dodatkowych środkach wpływających "do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również do budżetu Ministerstwa Zdrowia".

Przekazała, że jest to prawie 250 miliardów złotych. - W związku z tym nie możemy na pewno mówić o tym, że jest to kwota (...) bagatelna - powiedziała. Podkreśliła, że "jest to najwyższy budżet w ramach Rady Ministrów". - Nie uciekamy od rozmów na temat reform - dodała. - Prawie 230 parę aktów prawnych podczas tych dziewięciu miesięcy. To nie są bagatelne działania - dodała szefowa MZ.

"Staję tutaj z aktem oskarżenia", "cicha prywatyzacja ochrony zdrowia"

- Staję tutaj z aktem oskarżenia (...) wobec pani minister Sobiereńskiej-Grendy - pani minister zdrowia, której decyzje to bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów Polaków - mówiła posłanka PiS Katarzyna Sójka, była ministra zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, przedstawiając wniosek o wotum nieufności.

Sójka wskazywała na ograniczenia finansowania badań obrazowych, które uderzają w pacjentów. Mówiła o wydłużających się kolejkach do specjalistów. - Na świadczenia finansowane przez NFZ czeka dziś rekordowo pięć milionów 397 tysięcy osób, czyli blisko 15 procent polskiego społeczeństwa. Co więcej, aż milion 123 tysięcy pacjentów z tej grupy znajduje się w trybie pilnym, w stanie zagrażającym ich życiu - wymieniała posłanka.

Dodała, że NFZ zalega szpitalom za nadwykonania za 2025 rok prawie pięć miliardów złotych. - Zamiast walczyć o pieniądze dla pacjentów, resort płaszczy się przed ministrem finansów - oceniła była szefowa resortu. - W Polsce realizowana jest celowa, cicha prywatyzacja ochrony zdrowia, która polega na finansowym głodzeniu publicznych placówek - powiedziała posłanka.

Tak broniła się ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda

Sobierańska-Grenda przyznała, że w Narodowym Funduszu Zdrowia brakuje pieniędzy, ale "nierównowaga strukturalna finansowa w NFZ-cie była już prognozowana (...) od roku 2022", gdy została przyjęta ustawa gwarantująca podwyżki w ochronie zdrowia bez zapewnienia finansów na nie w budżecie państwa.

Zaznaczyła, że od 2023 roku wpływy ze składki zdrowotnej nie wystarczają na zbilansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister powiedziała, że w tym roku budżet NFZ-u jest "rekordowy" - to 217 miliardów złotych, a w 2021 roku było to 100 miliardów złotych.

Minister zapewniała, że działania resortu zmierzają do wzmocnienia systemu publicznego, a nie jego osłabienia. - Od wielu lat pracuję w systemie publicznym i mam świadomość, że im silniejszy system publiczny, tym mniej miejsca dla prywatnego, w związku z tym nasze działania zmierzają do tego, żeby ten system wspierać - powiedziała Sobiereńska-Grenda.

Podczas posiedzenia posłowie oraz strona społeczna pytali minister między innymi o kondycję szpitali powiatowych i plan poprawy ich sytuacji, zamykane oddziały, w tym porodówki i bezpieczeństwo kobiet rodzących z dala od dużych ośrodków, przyszłość reformy psychiatrii, skutki ograniczenia badań obrazowych czy plan zmiany sposobu finansowania ochrony zdrowia.

Głosowanie nad wotum nieufności

Pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Sobierańskiej-Grendy podpisało ponad 160 posłów PiS, którzy zarzucają szefowej MZ, że nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu ochrony zdrowia wobec pogarszającej się sytuacji w tym systemie.

We wniosku szefowej MZ zarzucono, że "jedynym namacalnym osiągnięciem jej kadencji pozostaje nieudolnie ukrywana lista drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia".

W budżecie NFZ na 2026 rok, wynoszącym 221 miliardów złotych, jest luka sięgająca według ostatnich szacunków 18 miliardów zł. Od 1 kwietnia NFZ ograniczył finansowanie niektórych badań diagnostycznych, co w 2026 roku ma przynieść 625 milionów złotych oszczędności.

Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów. Czwartkowe głosowania w Sejmie zaplanowane są na wczesne popołudnie. Tego samego dnia odbędzie się również głosowanie w sprawie wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

