Wotum nieufności dla ministry zdrowia. Jest opinia komisji

|
Jolanta Sobierańska-Grenda podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w Sejmie
Jolanta Sobierańska-Grenda: chcemy wypracować model, który będzie najbardziej przyjazny dla pacjenta
Sejmowa Komisja Zdrowia udzieliła negatywnej opinii wnioskowi o odwołanie ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Szefowa MZ zaznaczyła, że wysłuchała wniosku "z uwagą i pokorą". Podkreśliła, że jako ministerstwo "nie uciekają" od rozmów na temat reform.

Na środowym posiedzeniu sejmowej komisji posłowie rozpatrywali i opiniowali poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia. Wniosek negatywnie zaopiniowało 19 posłów, a 15 - pozytywnie. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Sobierańska-Grenda powiedziała, że "z uwagą i z pokorą" wysłuchała wniosku. Zwróciła uwagę, że objęła stanowisko w lipcu, "w określonej sytuacji, w trakcie roku budżetowego". Poinformowała między innymi o dodatkowych środkach wpływających "do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również do budżetu Ministerstwa Zdrowia".

Jolanta Sobierańska-Grenda podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w Sejmie
Jolanta Sobierańska-Grenda podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w Sejmie
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Przekazała, że jest to prawie 250 miliardów złotych. - W związku z tym nie możemy na pewno mówić o tym, że jest to kwota (...) bagatelna - powiedziała. Podkreśliła, że "jest to najwyższy budżet w ramach Rady Ministrów". - Nie uciekamy od rozmów na temat reform - dodała. - Prawie 230 parę aktów prawnych podczas tych dziewięciu miesięcy. To nie są bagatelne działania - dodała szefowa MZ.

"Staję tutaj z aktem oskarżenia", "cicha prywatyzacja ochrony zdrowia"

- Staję tutaj z aktem oskarżenia (...) wobec pani minister Sobiereńskiej-Grendy - pani minister zdrowia, której decyzje to bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów Polaków - mówiła posłanka PiS Katarzyna Sójka, była ministra zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, przedstawiając wniosek o wotum nieufności.

Sójka wskazywała na ograniczenia finansowania badań obrazowych, które uderzają w pacjentów. Mówiła o wydłużających się kolejkach do specjalistów. - Na świadczenia finansowane przez NFZ czeka dziś rekordowo pięć milionów 397 tysięcy osób, czyli blisko 15 procent polskiego społeczeństwa. Co więcej, aż milion 123 tysięcy pacjentów z tej grupy znajduje się w trybie pilnym, w stanie zagrażającym ich życiu - wymieniała posłanka.

Marta Golbik, Wioleta Tomczak, Katarzyna Sójka, Jolanta Sobierańska-Grenda i Katarzyna Kacperczyk na sejmowej komisji zdrowia
Marta Golbik, Wioleta Tomczak, Katarzyna Sójka, Jolanta Sobierańska-Grenda i Katarzyna Kacperczyk na sejmowej komisji zdrowia
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Dodała, że NFZ zalega szpitalom za nadwykonania za 2025 rok prawie pięć miliardów złotych. - Zamiast walczyć o pieniądze dla pacjentów, resort płaszczy się przed ministrem finansów - oceniła była szefowa resortu. - W Polsce realizowana jest celowa, cicha prywatyzacja ochrony zdrowia, która polega na finansowym głodzeniu publicznych placówek - powiedziała posłanka.

Tak broniła się ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda

Sobierańska-Grenda przyznała, że w Narodowym Funduszu Zdrowia brakuje pieniędzy, ale "nierównowaga strukturalna finansowa w NFZ-cie była już prognozowana (...) od roku 2022", gdy została przyjęta ustawa gwarantująca podwyżki w ochronie zdrowia bez zapewnienia finansów na nie w budżecie państwa.

Zaznaczyła, że od 2023 roku wpływy ze składki zdrowotnej nie wystarczają na zbilansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister powiedziała, że w tym roku budżet NFZ-u jest "rekordowy" - to 217 miliardów złotych, a w 2021 roku było to 100 miliardów złotych.

Minister zapewniała, że działania resortu zmierzają do wzmocnienia systemu publicznego, a nie jego osłabienia. - Od wielu lat pracuję w systemie publicznym i mam świadomość, że im silniejszy system publiczny, tym mniej miejsca dla prywatnego, w związku z tym nasze działania zmierzają do tego, żeby ten system wspierać - powiedziała Sobiereńska-Grenda.

Szpitale powiatowe na krawędzi. 80 procent bez bezpiecznej płynności
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szpitale powiatowe na krawędzi. 80 procent bez bezpiecznej płynności

Piotr Wójcik

Podczas posiedzenia posłowie oraz strona społeczna pytali minister między innymi o kondycję szpitali powiatowych i plan poprawy ich sytuacji, zamykane oddziały, w tym porodówki i bezpieczeństwo kobiet rodzących z dala od dużych ośrodków, przyszłość reformy psychiatrii, skutki ograniczenia badań obrazowych czy plan zmiany sposobu finansowania ochrony zdrowia.

Głosowanie nad wotum nieufności

Pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Sobierańskiej-Grendy podpisało ponad 160 posłów PiS, którzy zarzucają szefowej MZ, że nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu ochrony zdrowia wobec pogarszającej się sytuacji w tym systemie.

Burza wokół ministry zdrowia. "Ma pstryknąć palcem i wszystko się uzdrowi?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Burza wokół ministry zdrowia. "Ma pstryknąć palcem i wszystko się uzdrowi?"

Piotr Wójcik

We wniosku szefowej MZ zarzucono, że "jedynym namacalnym osiągnięciem jej kadencji pozostaje nieudolnie ukrywana lista drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia".

W budżecie NFZ na 2026 rok, wynoszącym 221 miliardów złotych, jest luka sięgająca według ostatnich szacunków 18 miliardów zł. Od 1 kwietnia NFZ ograniczył finansowanie niektórych badań diagnostycznych, co w 2026 roku ma przynieść 625 milionów złotych oszczędności.

Sejm wyraża ministrowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów. Czwartkowe głosowania w Sejmie zaplanowane są na wczesne popołudnie. Tego samego dnia odbędzie się również głosowanie w sprawie wotum nieufności dla szefowej resortu klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

OGLĄDAJ: Marcin Przydacz w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Marcin Przydacz w "Rozmowie Piaseckiego"
NA ŻYWO

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Resort zdrowiaOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaJolanta Sobierańska-GrendaSejm
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Dług nieletnich jeżdżących "na gapę" wzrósł dwukrotnie
BIZNES
Tramwaje linii 36
Retro tramwaje i autobusy ruszają w trasy. Promy uziemione
WARSZAWA
AdobeStock_1881111834
Ranking wolności prasy. Polska znów poprawiła swoją pozycję
Kobieta próbowała przekupić policjantów
Pijana prawniczka zatrzymana. Odpowie nie tylko za próbę przekupstwa
WARSZAWA
24 min
Kościół z fotowoltaiką
Premiera"Taca już nie wystarcza". Co z "oze-sroze" ma wspólnego Kościół?
Czarno na białym
42 min
pc
Zaskakująca wizyta Zełenskiego. "Pytanie, czy on czegoś szukał, czy szukali czegoś u niego"
Podcast o zagranicy
imageTitle
Kontrowersyjny piłkarz zdyskwalifikowany. Były klub liczy straty
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada decyzję w sprawie Niemiec
imageTitle
Ostrzega. "Muszą wyciągnąć książeczkę czekową"
EUROSPORT
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy?
BIZNES
Przymrozki, zimno, mróz
Poranek z przymrozkami. Gdzie ostrzega IMGW
METEO
Od lewej Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, wicemistrzowie olimpijscy w konkursie duetów
Dostali pieniądze za tokeny, ale Tomasiak i Wąsek dalej czekają
Zespół autorów
Tomasz WiśniowskiBartosz RainkaMichał Błażewicz
Andrzej Poczobut
Poczobut na nagraniu ze szpitala. Padły ważne słowa
Polska
Pogrzeb Łukasza Litewki
Pożegnanie Litewki, Mejza wyrzucony, atak nożownika w urzędzie
Najważniejsze informacje
Rozprawa w procesie o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości
Oskarżona Urszula D. o politykach i o "taśmach Mraza"
Piotr Machajski
Ciepło, słońce, wiosna, pogodnie
Czeka nas pogodny, miejscami dość ciepły dzień
METEO
imageTitle
Skuteczni tylko po karnych. Sprawa awansu otwarta
EUROSPORT
imageTitle
Dokonały tego. Historyczny tytuł łódzkich siatkarek
EUROSPORT
imageTitle
Magiczne uderzenie na mistrzostwach świata. Tak potrafią tylko najlepsi
EUROSPORT
Żeglowanie po Wiśle
Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą
WARSZAWA
Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa John Coale na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką
Amerykanie mają plan na Białoruś. "Trump próbuje się rozpychać"
Polska
imageTitle
Kongres bez Iranu. Agencja pisze o incydencie na lotnisku
EUROSPORT
Adam Bodnar
Bodnar o działaniu Nawrockiego: powinniśmy to nazywać uzurpacją władzy
Kropka nad i
Atak nożownika w Starej Kornicy
Nożownik atakował newralgiczne miejsca. Wójt poważnie ranna
WARSZAWA
Zbiórka Łatwoganga
Cancer Fighters podsumowuje akcję. "Działamy dalej"
Polska
Władimir Putin
Trump: zasugerowałem Putinowi małe zawieszenie broni
Bieg Konstytucji 3 Maja
Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy
WARSZAWA
Kierowcę zatrzymała policja
"Mało brakowało, a pozabijałby ludzi"
Szczecin
Jarosław Kaczyński
"Była zgoda, a potem odezwał się pan Kaczyński"
Polska
Kacper Nowicki
23-latek prostował Patryka Jakiego. "To można było w chwilę zweryfikować"
Polska

