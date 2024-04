- W tym roku przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego - to była nasza obietnica, ponieważ osiągną pełną zdolność do funkcjonowania, pełne zdolności bojowe. Jesteśmy do tego przygotowani – dodał.

Kosiniak-Kamysz: WOT to gwarancja bezpieczeństwa

- To było nasze zobowiązanie, ale to jest zapisane również w ustawie o obronie ojczyzny, że po osiągnięciu pełnych zdolności WOT przejdą do Sztabu Generalnego. Bardzo jest to dla mnie ważne, żeby usystematyzować strukturę funkcjonowania armii, żeby wszystko było ustalone w odpowiedni sposób i w odpowiedniej hierarchii – podkreślił minister obrony narodowej.