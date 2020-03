WOŚP przekaże 150 łóżek do intensywnej terapii. Trafią głównie do szpitali zakaźnych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupi 150 łóżek do intensywnej terapii, głównie dla 19 specjalnych szpitali zakaźnych, powołanych przez Ministerstwo Zdrowia do walki z koronawirusem - podała w piątek fundacja. Mają one trafić do wytypowanych we współpracy z resortem zdrowia szpitali z końcem kwietnia.

Trafią głównie do szpitali "wytypowanych do walki z koronawirusem”

Poinformował przy tym, że fundacja złożyła zamówienia u dwóch firm na dostarczenie w sumie 150 łóżek do intensywnej terapii. "Trafią do nas do końca kwietnia. To zakupy za blisko 4 miliony złotych. Będziemy ustalali z Ministerstwem Zdrowia, gdzie te łóżka mają trafić, głównie będą to nowe szpitale, wytypowane do walki z koronawirusem" - dodał.