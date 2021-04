"Tak się kupuje sprzęt medyczny za społeczne pieniądze". Ruszył 56. Konkurs Ofert WOŚP

W poniedziałek i wtorek Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje 56. Konkurs Ofert, który miał odbyć się pod koniec 2020 roku, ale został przełożony z powodu pandemii. WOŚP kupuje wyroby medyczne dla oddziałów chirurgii dziecięcej, by realizować cel ubiegłorocznego, 28. Finału. - Przegrani także biją brawo, ponieważ wiedzą, że dokonaliśmy najlepszych zakupów – powiedział w rozmowie z TVN24 szef WOŚP Jerzy Owsiak.

"Fundacja WOŚP dokonuje zakupów sprzętu medycznego w ramach Konkursów Ofert, czyli wielogodzinnych negocjacji, podczas których wybierane są urządzenia o najwyższej jakości. Tradycją Konkursów Ofert WOŚP są doskonale wynegocjowane warunki zakupu urządzeń" – podała WOŚP w komunikacie.

"Jedyne takie miejsce, gdzie przegrani także biją brawo"

Lider WOŚP Jerzy Owsiak w rozmowie z TVN24 przypomniał, że 56. Konkurs Ofert był "w trudnych warunkach w pandemii odłożony w zeszłym roku". - Teraz przyszedł ten rok i walczymy – stwierdził.

Jak mówił, "tak się właśnie kupuje sprzęt medyczny za społeczne pieniądze". Wyjaśnił, że "jest piętnastu ekspertów plus ekipa fundacyjna plus ludzie, którzy obsługują to od strony prawnej". - 30 osób jest na sali po to, żeby podjąć jak najlepsze decyzje. To jest jedyne takie miejsce, gdzie przegrani także biją brawo, ponieważ wiedzą, że dokonaliśmy najlepszych zakupów – komentował Owsiak. Jak mówił, "cena jest ważna, ale najważniejsza jest jakość". - To jest w rękach ekspertów, to oni będą oceniali (sprzęt – red.) i nam podpowiadali – powiedział.

"Chcemy, żeby polska medycyna, a tym bardziej oddziały chirurgii dziecięcej, stała na jak najwyższym poziomie"

Jak mówił Owsiak, na podstawie tego, co powiedzą eksperci, o wyborze sprzętu ostatecznie decydują cztery osoby, czyli zarząd Fundacji. - Kiedy ja później czytam, jaki jest wynik, o którym jeszcze teraz nie mogę nic powiedzieć, to mówię bardzo wyraźnie, jak głosowali eksperci. Czy ktoś się wstrzymał od głosu albo był przeciwny. Zazwyczaj są to jednomyślne decyzje – tłumaczył.

- Kupujemy sprzęt najlepszy. Przez te wszystkie lata udowodniliśmy Polakom, że ten sprzęt pracuje, ma się dobrze – komentował. - Chcemy, żeby polska medycyna, a tym bardziej oddziały chirurgii dziecięcej, stała na jak najwyższym poziomie. I to jest cel prowadzenia takiego konkursu ofert – dodał.

Zapowiedział, że w czerwcu odbędzie się kolejny konkurs ofert.

Profesor Maruszewski: u nas decyduje jakość, a nie cena

Profesor Bohdan Maruszewski, kardiochirurg i współtwórca WOŚP, powiedział, że "historycznie w ciągu 29 lat zakupiliśmy ponad 65 tysięcy najnowocześniejszych urządzeń medycznych za łączną sumę ponad 1,5 miliarda złotych".

- Kupujemy urządzenia najwyższej jakości dla 67 ośrodków chirurgii dziecięcej w całej Polsce, poczynając od największych, uniwersyteckich ośrodków klinicznych, a kończąc na małych oddziałach. Bo wszędzie, w całej Polsce, ludzie zbierali pieniądze dla dzieci – dodał.

- To przede wszystkim sprzęt endoskopowy do operacji małoinwazyjnych, operacji, w których nie trzeba wykonywać dużego cięcia chirurgicznego, gdzie przy pomocy tych supernowoczesnych urządzeń wykonuje się bardzo złożone zabiegi, ale bez narażania dziecka na duży uraz operacyjny – wyjaśniał.

Profesor Maruszewski, podobnie jak Jerzy Owsiak, podkreślał, że "u nas decyduje jakość, a nie cena".

"Zależy nam na tym, żeby najnowocześniejsza technologia trafiła w ręce najbardziej doświadczonych lekarzy"

Bohdan Maruszewski podał przykład zakupu 43 ultrasonografów. - To jest ogromny zakup. To będzie sprzęt najnowszej technologii - komentował.

- Ten przetarg jest kolejnym, w którym zależy nam na tym, żeby najnowocześniejsza technologia trafiła w ręce najbardziej doświadczonych lekarzy. Te przetargi są poprzedzone bardzo długimi przygotowaniami. Zbieramy ankiety, zbieramy informacje na temat zespołów lekarskich, potrzeb, tak, by sprzęt był w pełni wykorzystany - dodał.

28. Finał WOŚP

Podczas 28. Finału w styczniu 2020 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Uzbierała rekordową sumę 186 133 610 złotych i 66 groszy. Wynik ten pobito rok później. W styczniu 2021 roku podczas 29. Finału Orkiestra zebrała 210 813 830 złotych i 10 groszy.

Wśród sprzętu, który Fundacja będzie kupować w poniedziałek i we wtorek podczas 56. Konkursu Ofert, są: - aparaty USG z kolorowym dopplerem dla chirurgii dziecięcej - 43 szt. - platformy elektrochirurgiczne – 67 szt. - zestawy do wideochirurgii – 35 szt. - instrumenty do laparoskopii (bez kolumny wizyjnej) – 61 szt. - aparaty do neuromonitoringu śródoperacyjnego - 17 szt. - aparaty do elektromanometrii przewodu pokarmowego - 5 szt. - aparaty do elektromanometrii układu moczowego - 6 szt. - dermatomy z siatkownicą - 55 szt. - wiertarki ortopedyczne - 89 szt.

