Chyra: gorsze rzeczy miałem w życiu do pokonania, nawet duże mieszkanie nie będzie przeszkodą nie do przejścia

Z tego, co rozumiem, odbywała się ostra walka, taka niemalże hazardowa, a wiadomo, że taka rywalizacja potrafi wciągnąć - mówił w "Faktach po Faktach" aktor Andrzej Chyra. Komentował finał aukcji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na której zaoferował sprzątanie mieszkania. Kwota, jaką wylicytowano to 42 700 złotych. Psycholog społeczny Janusz Czapiński mówił z kolei, że szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak "wprowadza pokój społeczny w tym strasznym rozgardiaszu wynikającym z potwornych podziałów w Polsce".

Owsiak poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że na koncie fundacji po niedzielnej zbiórce jest 24 626 924 złotych, a kwota deklarowana (wszystkie kwoty szacunkowe od sztabów, kwoty zbiórek elektronicznych zebrane w momencie zakończenia Finału w studio oraz darowizny przekazane przez partnerów), którą zebrano podczas finału - do niedzieli do północy - wynosi 127 495 626 złotych.

- Wszyscy doskonale wiemy, że oczywiście nie to sprzątanie jest tyle warte, ile cel, który przyświeca w ogóle działaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli generalnie sprzęt medyczny dla dzieci. Chociaż wiemy z długiej historii tej imprezy, że ten sprzęt trafiał również dla seniorów – skomentował wynik aukcji Chyra. - Rozumiem, że ktoś miał ochotę to zrobić i z tego, co rozumiem, odbywała się ostra walka, taka niemalże hazardowa, a wiadomo, że taka rywalizacja potrafi wciągnąć – dodał.