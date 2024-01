To on był "starszym mężczyzną", który wrzucił 100 tys. zł do puszek WOŚP. Kim jest Kamil Labudda

Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krakowie darczyńca przekazał kwestującym 100 tysięcy złotych w gotówce. Jak się potem okazało, "starszy mężczyzna", który podarował tak znaczną kwotę, to w rzeczywistości znany youtuber Kamil Labudda, znany jako "Budda".

Do wolontariuszek zbierających pieniądze na Rynku Głównym w Krakowie w niedzielę podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podszedł "starszy mężczyzna". Jak mówiła jedna z nich w rozmowie z "Faktami" TVN, miał ze sobą teczkę: - Zobaczyłam starszego pana, bardzo eleganckiego. - Przez trzy lata usiłował to zrobić, zbierał kwotę i teraz się udało - relacjonowała druga z nich. Łącznie do puszki trafiło 100 tysięcy złotych w gotówce.

Wrzucił 100 tysięcy złotych do puszek WOŚP

Szybko okazało się, że mężczyzna to znany youtuber Kamil Labudda, używający pseudonimu "Budda". Ujawnił to sam, w materiale opublikowanym na YouTube w niedzielny wieczór. Na filmie pokazuje, w jaki sposób przygotowywał się do tej akcji, zaprezentował też proces charakteryzacji.

Z nagrania wynika, że gdy dotarł na krakowski rynek, poprosił jedną z wolontariuszek na bok, po czym pieniądze umieszczono w dwóch puszkach, bo do jednej się nie zmieściły. Na koniec zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z wolontariuszkami. - Pomagajcie, bo naprawdę fajnie jest pomagać. Nieważne czy za 2 zł, czy za 5, czy za 100 tysięcy, tak jak my w tym roku - zwrócił się do swoich obserwatorów na końcu materiału.

Youtuber "Budda" przekazał na WOŚP 100 tys. zł youtube.com/@BuddaTV

Kim jest Kamil Labudda - "Budda"?

Labudda urodził się w 1999 roku. Jest związany z Krakowem. Jak sam przyznał w rozmowie z kanałem wip bros już w wieku 16 lat wyjechał do pracy do Anglii. Dziś jest influencerem, którego konto w serwisie YouTube obserwowane jest przez 2,2 mln subskrybentów. Oprócz działalności charytatywnej pokazuje w nim m.in. luksusowe samochody. Według wirtualnemedia.pl w połowie stycznia pobił rekord oglądalności polskiej transmisji na żywo na YouTube - jego loterię luksusowych aut, a także telefonów, laptopów i konsol, oglądało ponad 650 tys. internautów. 25-latek chwalił się, że w zeszłym roku zarobił 661 tys. zł z samych wyświetleń reklam na platformie. Jak informowały wirtualnemedia.pl prowadzi też inne biznesy - zajmuje się fotowoltaiką, ma tor kartingowy i markę odzieżową.

Budda zasłynął już wcześniej z akcji dobroczynnych. W zeszłym roku do puszki WOŚP wrzucił 50 tys. zł. To on był także darczyńcą, który zostawił 100 tys. zł w skrzyni pod drzwiami Domu Dziecka w Długiem koło Krosna. Dzięki niemu dzieci pojechały na trzydniową wycieczkę oraz przeprowadzono remont łazienki.

Autor:pb//am

Źródło: tvn24.pl, wirtualnemedia.pl