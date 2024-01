"W niedzielę znowu będziemy radosnymi, cudownymi ludźmi"

czytaj dalej

Owrzodzenie Buruli to choroba wywoływana przez bakterię Mycobacterium ulcerans, mogąca powodować nawet martwicę skóry. Występuje w Afryce, Ameryce Południowej, a także krajach zachodniego Pacyfiku. Do tej pory nie było wiadomo, jak dochodzi do zakażenia tym patogenem. Z badań australijskich naukowców wynika jednak, że winne są komary.